На кожен чемпіонат світу презентують окремий м'яч. Зважаючи, що контракт з ФІФА має компанія adidas, що і м'ячі на турнірі теж від них.

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На ЧС-2022 adidas представила м'яч, який отримав назву "Al Rihla". З арабської це перекладається як "подорож". Однак на фінальний поєдинок компанія представила інший м'яч – "Al Hilm", який перекладається як "мрія".

Особливих відмінностей між м'ячами немає. Там теж використані ті ж технології, що і в попереднику, серед яких "Connected Ball", який і дозволяє краще визначати офсайди у гравців під час гри завдяки напівавтоматичній системі.

Єдина відмінність – використання кольорів. Якщо в "Al Rihla" переважав білий та синій колір, то в "Al Hilm" на золотистому тлі будуть візерунки бордового кольору, який є на прапорі Катару.

Попри те, що це офіційний матч фіналу, він буде використаний і у півфінальних поєдинках. Першими новим м'ячем зіграють збірні Аргентини та Хорватії, чий матч запланований на 13 грудня. 14 грудня відбудеться е один півфінал, де боротьбу за вихід у фінал будуть вести Марокко та Франція. А сам фінал відбудеться вже 18 грудня.