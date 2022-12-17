В субботу пройдет поединок за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборные Хорватии и Марокко разыграют между собой бронзовые награды Мундиаля, пишет 24 канал.

Следите с нами Хорватия – Марокко: онлайн-трансляция матча за третье место на ЧМ-2022

Команды выступали в одной группе на этом ЧМ и расписали нулевую ничью в первом туре. Далее марокканцы добыли в борьбе первое место, а в плей-офф прошли Испанию по пенальти и минимально переиграли Португалию.

Хорваты заняли вторую позицию и дважды подряд выигрывали серии – сначала у Японии, а затем у Бразилии. Впрочем, полуфиналы команды проиграли без шансов. Бальканцы пропустили трижды от Аргентины, а Марокко уступило действующим чемпионам французам со счетом 0:2.

История матчей за бронзу

Матчи за третье место нередко вызывают чувство товарищеских игр. Впрочем, часто до этой стадии доходили сборные, для которых любой прорыв в плей-офф становится уже успехом. Почему бы не завоевать себе определенную медаль при этом?

Предлагаем вспомнить, какие команды играли в матчах с третьего места и кто является рекордсменом по этому показателю. Стоит отметить, что в 1930 и 1950 поединков за бронзу не было.

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В первом случае ФИФА просто не позаботилась об организации такого матча, а в 1950-м была финальная группа. На этом турнире отсутствовали финал и матч за третье место, ведь судьба всех медалей решалась в финальном квартете.

ГОД МАТЧ ЗА БРОНЗУ СЧЕТ КОМУ ПРОИГРАЛИ 1934 Германия – Австрия 3:2 Чехословакия 1938 Бразилия – Швеция 4:2 Италия 1950 Швеция 1954 Австрия – Уругвай 3:1 ФРГ 1958 Франция – ФРГ 6:3 Бразилия 1962 Чили – Югославия 1:0 Бразилия 1966 Португалия – СССР 2:1 Англия 1970 ФРГ – Уругвай 1:0 Италия 1974 Польша – Бразилия 1:0 ФРГ 1978 Бразилия – Италия 2:1 Аргентина 1982 Польша – Франция 3:2 Италия 1986 Франция – Бельгия 4:2 ФРГ 1990 Англия – Италия 2:1 Аргентина 1994 Швеция – Болгария 4:0 Бразилия 1998 Хорватия – Нидерланды 2:1 Франция 2002 Турция – Южная Корея 3:2 Бразилия 2006 Германия – Португалия 3:1 Италия 2010 Германия – Уругвай 3:2 Испания 2014 Нидерланды – Бразилия 3:0 Аргентина 2018 Бельгия – Англия 2:0 Франция 2022 Хорватия – Марокко

Рекордсмены

Топ-сборные по количеству бронзовых медалей:

ФРГ/Германия – 4

Бразилия – 2

Франция – 2

Швеция – 2

Польша – 2

Кто чаще всех проигрывал в матчах за третье место:

Уругвай 3

Бразилия – 2

Англия – 2

Кто чаще других выходил в матче за третье место:

ФРГ/Германия – 5

Бразилия – 4

Франция – 3

Уругвай 3

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Интересные факты о матчах за третье место: