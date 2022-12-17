В субботу пройдет поединок за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборные Хорватии и Марокко разыграют между собой бронзовые награды Мундиаля, пишет 24 канал.
Следите с нами Хорватия – Марокко: онлайн-трансляция матча за третье место на ЧМ-2022
Команды выступали в одной группе на этом ЧМ и расписали нулевую ничью в первом туре. Далее марокканцы добыли в борьбе первое место, а в плей-офф прошли Испанию по пенальти и минимально переиграли Португалию.
Хорваты заняли вторую позицию и дважды подряд выигрывали серии – сначала у Японии, а затем у Бразилии. Впрочем, полуфиналы команды проиграли без шансов. Бальканцы пропустили трижды от Аргентины, а Марокко уступило действующим чемпионам французам со счетом 0:2.
История матчей за бронзу
Матчи за третье место нередко вызывают чувство товарищеских игр. Впрочем, часто до этой стадии доходили сборные, для которых любой прорыв в плей-офф становится уже успехом. Почему бы не завоевать себе определенную медаль при этом?
Предлагаем вспомнить, какие команды играли в матчах с третьего места и кто является рекордсменом по этому показателю. Стоит отметить, что в 1930 и 1950 поединков за бронзу не было.
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В первом случае ФИФА просто не позаботилась об организации такого матча, а в 1950-м была финальная группа. На этом турнире отсутствовали финал и матч за третье место, ведь судьба всех медалей решалась в финальном квартете.
|ГОД
|МАТЧ ЗА БРОНЗУ
|СЧЕТ
|КОМУ ПРОИГРАЛИ
|1934
|Германия – Австрия
|3:2
|Чехословакия
|1938
|Бразилия – Швеция
|4:2
|Италия
|1950
|Швеция
|1954
|Австрия – Уругвай
|3:1
|ФРГ
|1958
|Франция – ФРГ
|6:3
|Бразилия
|1962
|Чили – Югославия
|1:0
|Бразилия
|1966
|Португалия – СССР
|2:1
|Англия
|1970
|ФРГ – Уругвай
|1:0
|Италия
|1974
|Польша – Бразилия
|1:0
|ФРГ
|1978
|Бразилия – Италия
|2:1
|Аргентина
|1982
|Польша – Франция
|3:2
|Италия
|1986
|Франция – Бельгия
|4:2
|ФРГ
|1990
|Англия – Италия
|2:1
|Аргентина
|1994
|Швеция – Болгария
|4:0
|Бразилия
|1998
|Хорватия – Нидерланды
|2:1
|Франция
|2002
|Турция – Южная Корея
|3:2
|Бразилия
|2006
|Германия – Португалия
|3:1
|Италия
|2010
|Германия – Уругвай
|3:2
|Испания
|2014
|Нидерланды – Бразилия
|3:0
|Аргентина
|2018
|Бельгия – Англия
|2:0
|Франция
|2022
|Хорватия – Марокко
Рекордсмены
Топ-сборные по количеству бронзовых медалей:
- ФРГ/Германия – 4
- Бразилия – 2
- Франция – 2
- Швеция – 2
- Польша – 2
Кто чаще всех проигрывал в матчах за третье место:
- Уругвай 3
- Бразилия – 2
- Англия – 2
Кто чаще других выходил в матче за третье место:
- ФРГ/Германия – 5
- Бразилия – 4
- Франция – 3
- Уругвай 3
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Интересные факты о матчах за третье место:
- Всего 20 команд хотя бы раз играли в матчах за бронзу. С чемпионов мира только Аргентина не сражалась никогда за третье место, ведь выигрывала все свои полуфиналы.
- Причем для половины из двадцати команд это были лучшие выступления на ЧМ. Десять сборных-участниц матчей за третье место так и не выходили в финал ЧМ.
- Матчи за бронзовые награды обычно дарят много голов. В 19 поединках было забито 73 гола – почти по четыре точных удара на игру. Только в 4-х играх было забито менее трех голов.
- При этом ни разу матчи за третье место не переходили в серию пенальти. Только в 1986 году понадобились экстратаймы, где французы добили бельгийцев.
- Пять раз в поединках за бронзу играли хозяева турнира. Дважды они побеждали (Чили в 1962 году и Германия – в 2006-м), трижды – уступали. Речь об Италии-1990, Южной Корее-2002 и Бразилии-2014.
- Обычно бронзовые награды брала команда, вылетавшая в 1/2 финала от будущего чемпиона (или на втором групповом этапе). Лишь в пяти случаях третьей была сборная, проигравшая до этого вицечемпиона.
- Возможно, после матча Хорватия – Марокко можно будет назвать будущего победителя ЧМ-2022. Однако, в случае победы хорватов Аргентине не стоит сильно радоваться. В двух из пяти случаев проигрыша будущим вицечемпионам фигурировала именно Аргентина.
- На чемпионатах мира было всего семь случаев, когда один игрок забивал 4+ гола за поединок. Один из покеров произошел в матче за третье место в 1958 году, когда Жюст Фонтен принес Франции бронзу в игре с ФРГ.
- Хет-триков в играх за бронзу не было, но дважды футболист забивали дубль. В 2002 году турок Ильхан Мансиз наказал Южную Корею, а четыре года спустя немец Бастиан Швайнштайгер дважды расписался в воротах Португалии.
- Матч Хорватии и Марокко станет вторым случаем, когда за бронзу сразятся команды, уже игравшие на том же Мундиале. Прошлый состоялся четыре года назад, когда Бельгия переиграла Англию (1:0 в группе и 2:0 в игре за бронзу).
- Хорваты вторично поборются за третье место. В 1998 году сборная дебютировала на Мундиалях и сразу дошла до полуфинала. Тогда Шукер и компания проиграли Франции, но одолели Нидерланды и завоевали бронзу.