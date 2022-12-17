В субботу пройдет поединок за третье место на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборные Хорватии и Марокко разыграют между собой бронзовые награды Мундиаля, пишет 24 канал.

Следите с нами Хорватия – Марокко: онлайн-трансляция матча за третье место на ЧМ-2022

Команды выступали в одной группе на этом ЧМ и расписали нулевую ничью в первом туре. Далее марокканцы добыли в борьбе первое место, а в плей-офф прошли Испанию по пенальти и минимально переиграли Португалию.

Хорваты заняли вторую позицию и дважды подряд выигрывали серии – сначала у Японии, а затем у Бразилии. Впрочем, полуфиналы команды проиграли без шансов. Бальканцы пропустили трижды от Аргентины, а Марокко уступило действующим чемпионам французам со счетом 0:2.

История матчей за бронзу

Матчи за третье место нередко вызывают чувство товарищеских игр. Впрочем, часто до этой стадии доходили сборные, для которых любой прорыв в плей-офф становится уже успехом. Почему бы не завоевать себе определенную медаль при этом?

Предлагаем вспомнить, какие команды играли в матчах с третьего места и кто является рекордсменом по этому показателю. Стоит отметить, что в 1930 и 1950 поединков за бронзу не было.

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В первом случае ФИФА просто не позаботилась об организации такого матча, а в 1950-м была финальная группа. На этом турнире отсутствовали финал и матч за третье место, ведь судьба всех медалей решалась в финальном квартете.

ГОД МАТЧ ЗА БРОНЗУ СЧЕТ КОМУ ПРОИГРАЛИ
1934 Германия – Австрия 3:2 Чехословакия
1938 Бразилия – Швеция 4:2 Италия
1950 Швеция
1954 Австрия – Уругвай 3:1 ФРГ
1958 Франция – ФРГ 6:3 Бразилия
1962 Чили – Югославия 1:0 Бразилия
1966 Португалия – СССР 2:1 Англия
1970 ФРГ – Уругвай 1:0 Италия
1974 Польша – Бразилия 1:0 ФРГ
1978 Бразилия – Италия 2:1 Аргентина
1982 Польша – Франция 3:2 Италия
1986 Франция – Бельгия 4:2 ФРГ
1990 Англия – Италия 2:1 Аргентина
1994 Швеция – Болгария 4:0 Бразилия
1998 Хорватия – Нидерланды 2:1 Франция
2002 Турция – Южная Корея 3:2 Бразилия
2006 Германия – Португалия 3:1 Италия
2010 Германия – Уругвай 3:2 Испания
2014 Нидерланды – Бразилия 3:0 Аргентина
2018 Бельгия – Англия 2:0 Франция
2022 Хорватия – Марокко

Рекордсмены

Топ-сборные по количеству бронзовых медалей:

  • ФРГ/Германия – 4
  • Бразилия – 2
  • Франция – 2
  • Швеция – 2
  • Польша – 2

Кто чаще всех проигрывал в матчах за третье место:

  • Уругвай 3
  • Бразилия – 2
  • Англия – 2

Кто чаще других выходил в матче за третье место:

  • ФРГ/Германия – 5
  • Бразилия 4
  • Франция – 3
  • Уругвай 3

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Интересные факты о матчах за третье место:

  • Всего 20 команд хотя бы раз играли в матчах за бронзу. С чемпионов мира только Аргентина не сражалась никогда за третье место, ведь выигрывала все свои полуфиналы.
  • Причем для половины из двадцати команд это были лучшие выступления на ЧМ. Десять сборных-участниц матчей за третье место так и не выходили в финал ЧМ.
  • Матчи за бронзовые награды обычно дарят много голов. В 19 поединках было забито 73 гола – почти по четыре точных удара на игру. Только в 4-х играх было забито менее трех голов.
  • При этом ни разу матчи за третье место не переходили в серию пенальти. Только в 1986 году понадобились экстратаймы, где французы добили бельгийцев.
  • Пять раз в поединках за бронзу играли хозяева турнира. Дважды они побеждали (Чили в 1962 году и Германия – в 2006-м), трижды – уступали. Речь об Италии-1990, Южной Корее-2002 и Бразилии-2014.
  • Обычно бронзовые награды брала команда, вылетавшая в 1/2 финала от будущего чемпиона (или на втором групповом этапе). Лишь в пяти случаях третьей была сборная, проигравшая до этого вицечемпиона.
  • Возможно, после матча Хорватия – Марокко можно будет назвать будущего победителя ЧМ-2022. Однако, в случае победы хорватов Аргентине не стоит сильно радоваться. В двух из пяти случаев проигрыша будущим вицечемпионам фигурировала именно Аргентина.
  • На чемпионатах мира было всего семь случаев, когда один игрок забивал 4+ гола за поединок. Один из покеров произошел в матче за третье место в 1958 году, когда Жюст Фонтен принес Франции бронзу в игре с ФРГ.
  • Хет-триков в играх за бронзу не было, но дважды футболист забивали дубль. В 2002 году турок Ильхан Мансиз наказал Южную Корею, а четыре года спустя немец Бастиан Швайнштайгер дважды расписался в воротах Португалии.
  • Матч Хорватии и Марокко станет вторым случаем, когда за бронзу сразятся команды, уже игравшие на том же Мундиале. Прошлый состоялся четыре года назад, когда Бельгия переиграла Англию (1:0 в группе и 2:0 в игре за бронзу).
  • Хорваты вторично поборются за третье место. В 1998 году сборная дебютировала на Мундиалях и сразу дошла до полуфинала. Тогда Шукер и компания проиграли Франции, но одолели Нидерланды и завоевали бронзу.