У суботу пройде поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу 2022 у Катарі. Збірні Хорватії та Марокко розіграють між собою бронзові нагороди Мундіалю, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Хорватія – Марокко: онлайн-трансляція матчу за третє місце на ЧС-2022

Команди виступали в одній групі на цьому ЧС і розписали нульову нічию в першому турі. Далі марокканці вибороли перше місце, а у плей-офф пройшли Іспанію по пенальті та мінімально переграли Португалію.

Хорвати ж посіли другу позицію і двічі поспіль вигравали серії – спочату у Японії, а потім у Бразилії. Втім півфінали команди програли без шансів. Бальканці пропустили тричі від Аргентини, а Марокко поступилось чинним чемпіонам французам з рахунком 0:2.

Історія матчів за бронзу

Матчі за третє місце нерідко викликають відчуття товариських ігор. Втім часто до цієї стадії доходили збірні, для яких будь-який прорив у плей-офф стає вже успіхом. Чому б не завоювати собі визначну медаль при цьому?

Пропонуємо згадати, які команди грали у матчах з третє місце і хто є рекордсменом за цим показником. Варто відзначити, що у 1930 та 1950 роках поєдинків за бронзу не було.

До теми Дежавю з груповим раундом: хто переможе у матчі за третє місце на ЧС-2022 Хорватія – Марокко

У першому випадку ФІФА просто не попіклувалась про організацію такого матчу, а у 1950-му була фінальна група. На тому турнірі були відсутні фінал і матч за третє місце, адже доля всіх медалей вирішувалась у фінальному квартеті.

РІК МАТЧ ЗА БРОНЗУ РАХУНОК КОМУ ПРОГРАВ 1934 Німеччина – Австрія 3:2 Чехословаччина 1938 Бразилія – Швеція 4:2 Італія 1950 Швеція 1954 Австрія – Уругвай 3:1 ФРН 1958 Франція – ФРН 6:3 Бразилія 1962 Чилі – Югославія 1:0 Бразилія 1966 Португалія – СРСР 2:1 Англія 1970 ФРН – Уругвай 1:0 Італія 1974 Польща – Бразилія 1:0 ФРН 1978 Бразилія – Італія 2:1 Аргентина 1982 Польща – Франція 3:2 Італія 1986 Франція – Бельгія 4:2 ФРН 1990 Англія – Італія 2:1 Аргентина 1994 Швеція – Болгарія 4:0 Бразилія 1998 Хорватія – Нідерланди 2:1 Франція 2002 Туреччина – Південна Корея 3:2 Бразилія 2006 Німеччина – Португалія 3:1 Італія 2010 Німеччина – Уругвай 3:2 Іспанія 2014 Нідерланди – Бразилія 3:0 Аргентина 2018 Бельгія – Англія 2:0 Франція 2022 Хорватія – Марокко

Рекордсмени

Топ-збірні за кількістю бронзових медалей:

ФРН/Німеччина – 4

Бразилія – 2

Франція – 2

Швеція – 2

Польща – 2

Хто частіше за всіх програвав у матчах за третє місце:

Уругвай – 3

Бразилія – 2

Англія – 2

Хто частіше за інших виходив у матчі за третє місце:

ФРН/Німеччина – 5

Бразилія – 4

Франція – 3

Уругвай – 3

Читайте також Потужний вчинок лідера збірної Марокко: Зієш віддав призові за ЧС-2022 на благодійність

Цікаві факти про матчі за третє місце: