Пандемия коронавируса привела к росту количества людей, страдающих от голода. Более 34 миллионов человек в мире находятся на грани острой нехватки пищи.

С катастрофическим уровнем голода уже столкнулись 20 стран. Об этом говорится в совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы.

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Угроза голодной смерти

Больше всего от нехватки пищи страдают Йемен, Южный Судан и Северная Нигерия. Некоторые семьи там уже испытывают голод или находятся под угрозой голодной смерти.

В списке ООН больше всего африканских государств, но голод будет резко расти в большинстве регионов мира.

Мы видим, как на наших глазах разворачивается катастрофа. Голод, вызванный конфликтом и подпитанный климатическими потрясениями и пандемией COVID-19, стучится в двери миллионов семей,

– сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.

Для борьбы с голодом необходимо увеличить поставки гуманитарной помощи, предоставить регионам засухоустойчивые семена, восстановить водозаборные сооружения и внедрить схему оплаты труда наличными.

Справка. Больше всего страдают от голода люди с низкими и средними доходами.