Пандемия коронавируса уже вызвала масштабный голод в мире. Каждый месяц из-за голода умирают около 10 тысяч детей.

В ООН считают, что карантин из-за COVID-19 толкает и без того бедные общины на грань вымирания, пишет France 24.

Кстати 26 самых богатых людей имеют столько денег, сколько половина человечества, – ООН

Что имеют в виду в ООН:

Фермы оказались отрезанными от рынков;

Села изолированы от поставок продовольствия и медицинской помощи.

В организации предупредили, что голод из-за пандемии коронавируса будет иметь долгосрочные последствия, а последствия кризиса COVID-19 для продовольственной безопасности проявятся через много лет.

Сейчас ежемесячно более 550 тысяч детей страдают от истощения и недоедания, признаками которых являются тонкие конечности и раздутые животы. При этом истощение и задержка в развитии могут навредить детям и физически, и морально.

Руководители четырех международных агентств ООН призвали немедленно выделить как минимум 2,4 миллиарда долларов на борьбу с голодом в мире.

Что известно о голоде из-за пандемии коронавируса