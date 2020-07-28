Ежемесячно 10 тысяч детей умирают от голода из-за коронавируса, – ООН
Пандемия коронавируса уже вызвала масштабный голод в мире. Каждый месяц из-за голода умирают около 10 тысяч детей.
В ООН считают, что карантин из-за COVID-19 толкает и без того бедные общины на грань вымирания, пишет France 24.
Кстати 26 самых богатых людей имеют столько денег, сколько половина человечества, – ООН
Что имеют в виду в ООН:
- Фермы оказались отрезанными от рынков;
- Села изолированы от поставок продовольствия и медицинской помощи.
В организации предупредили, что голод из-за пандемии коронавируса будет иметь долгосрочные последствия, а последствия кризиса COVID-19 для продовольственной безопасности проявятся через много лет.
Сейчас ежемесячно более 550 тысяч детей страдают от истощения и недоедания, признаками которых являются тонкие конечности и раздутые животы. При этом истощение и задержка в развитии могут навредить детям и физически, и морально.
Руководители четырех международных агентств ООН призвали немедленно выделить как минимум 2,4 миллиарда долларов на борьбу с голодом в мире.
Что известно о голоде из-за пандемии коронавируса
- Мировой кризис и пандемия коронавируса приведут к росту числа людей, страдающих от голода.
- ООН прогнозирует, что их станет на 130 миллионов человек больше, то есть почти вдвое.
- В целом таких людей может быть 265 миллионов.
- Больше всего пострадают от голода люди с низкими и средними доходами.
- По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 миллионов человек. Только в Восточной Африке от голода страдают 15 миллионов человек.
- Сейчас ООН оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 миллионам человек в более чем 80 странах.
- 9 июня в ООН заявили, что из-за пандемии голод начался в Северной Корее.