Пандемія коронавірусу вже викликала масштабний голод у світі. Кожного місяця через голод помирають близько 10 тисяч дітей.

В ООН вважають, що карантин через COVID-19 штовхає і без того бідні громади на грань вимирання, пише France 24.

До речі 26 найзаможніших людей мають стільки статків, скільки половина людства, – ООН

Що мають на увазі в ООН:

Ферми виявилися відрізаними від ринків;

Села ізольовані від поставок продовольства і медичної допомоги.

В організації попередили, що голод через пандемію коронавірусу буде мати довгострокові наслідки, а наслідки кризи COVID-19 для продовольчої безпеки проявляться через багато років.

Наразі щомісяця понад 550 тисяч дітей потерпають від виснаження і недоїдання, ознаками яких є тонкі кінцівки і роздуті животи. При цьому виснаження і затримка в розвитку можуть нашкодити дітям і фізично, і морально.

Керівники чотирьох міжнародних агентств ООН закликали негайно виділити як мінімум 2,4 мільярда доларів на боротьбу з голодом у світі.

Що відомо про голод через пандемію коронавірусу