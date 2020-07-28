Щомісяця 10 тисяч дітей помирають від голоду через коронавірус, – ООН
Пандемія коронавірусу вже викликала масштабний голод у світі. Кожного місяця через голод помирають близько 10 тисяч дітей.
В ООН вважають, що карантин через COVID-19 штовхає і без того бідні громади на грань вимирання, пише France 24.
До речі 26 найзаможніших людей мають стільки статків, скільки половина людства, – ООН
Що мають на увазі в ООН:
- Ферми виявилися відрізаними від ринків;
- Села ізольовані від поставок продовольства і медичної допомоги.
В організації попередили, що голод через пандемію коронавірусу буде мати довгострокові наслідки, а наслідки кризи COVID-19 для продовольчої безпеки проявляться через багато років.
Наразі щомісяця понад 550 тисяч дітей потерпають від виснаження і недоїдання, ознаками яких є тонкі кінцівки і роздуті животи. При цьому виснаження і затримка в розвитку можуть нашкодити дітям і фізично, і морально.
Керівники чотирьох міжнародних агентств ООН закликали негайно виділити як мінімум 2,4 мільярда доларів на боротьбу з голодом у світі.
Що відомо про голод через пандемію коронавірусу
- Світова криза та пандемія коронавірусу призвела до зростання кількості людей, які страждають від голоду.
- ООН прогнозує, що їх стане на 130 мільйонів осіб більше, тобто майже вдвічі.
- Загалом таких людей може бути 265 мільйонів.
- Найбільше постраждають від голоду люди з низькими та середніми доходами.
- За оцінками ООН, в усьому світі зараз голодують понад 820 мільйонів людей. Тільки в Східній Африці від голоду страждають 15 мільйонів осіб.
- Наразі ООН надає невідкладну гуманітарну допомогу 87 мільйонам осіб у понад 80 країнах.
- 9 червня в ООН заявили, що через пандемію голод почався у Північній Кореї.