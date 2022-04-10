Об этом сообщил в своем телеграме Михаил Фёдоров, министр цифровой трансформации Украины.

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"Главное – не останавливаться и поддерживать наших воинов", – отметил министр.

За деньги, перечисленные через Дию, фонд закупил для армии:

  • 12 206 бронежилетов;
  • 5660 шлемов;
  • 12 666 средств связи;
  • 3 782 единицы тепловизионной и дневной оптики;
  • 2 793 квадрокоптера;
  • 11 военных беспилотных авиационных комплексов;
  • 1 703 генераторы и другие источники питания;
  • 72 автомобиля;
  • 2 197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и прочая оргтехника);
  • 1 391 ноутбук;
  • 2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков;
  • 309 единиц саперного оборудования.

Заметим, что фонд "Вернись живым" почти ежедневно отчитывается о том, что он закупил за собранные деньги и куда отправил. Следить за тем, куда идут деньги – можно по ссылке.

Продолжайте поддерживать украинскую армию. Делайте донаты через приложение Дия в несколько кликов,
– добавил Федоров.

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