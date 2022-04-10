Про це повідомив у своєму телеграмі Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.
Актуально Федоров розповів, як українці допомагають ЗСУ: з кожної квартири знімали ворожу техніку
"Головне – не зупинятися та підтримувати наших воїнів", – зазначив міністр.
За гроші, перераховані через Дію, фонд закупив для армії:
- 12 206 бронежилетів;
- 5 660 шоломів;
- 12 666 засобів зв'язку;
- 3 782 одиниці тепловізійної та денної оптики;
- 2 793 квадрокоптери;
- 11 військових безпілотних авіаційних комплексів;
- 1 703 генератори та інші джерела живлення;
- 72 автомобілі;
- 2 197 одиниць обладнання (монітори, комп'ютери, принтери та інша оргтехніка);
- 1 391 ноутбук;
- 2783 смартфони та планшети для артилеристів й аеророзвідників;
- 309 одиниць саперного обладнання.
Зауважимо, що фонд "Повернись живим" майже щодня звітує про те, що він закупив за зібрані гроші та куди надіслав. Стежити за тим, куди йдуть гроші, – можна за посиланням.
Продовжуйте підтримувати українську армію. Робіть донати через застосунок Дія за декілька кліків,
– додав Федоров.
Цікаво – Притула розповів про волонтерство: дивіться відео