"Титаник" Путина
На нем сдетонировал боезапас, и примерно в два часа ночи по местному времени он завалился на левую сторону и затонул.
Важно Историческая ночь: украинское уничтожение "Москвы" войдет в мировые учебники
Всего через месяц Путин сумел собрать комплект с новой сребреницы и Цусимы / Фото из фейсбука Ильи Пономарева
Антирекорд "Курска" побит
Его основная военная задача – противокорабельная защита, ПВО и прикрытие десантов. В настоящее время достоверно известно спасение 50 человек из 510 членов экипажа. Для сравнения – во время катастрофы подводной лодки "Курск" погибли 107 человек.
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Теперь у Путина в комплект к Сребренице есть еще и Цусима. И все за один месяц... Умелец!
Русские, давайте призовем его хоть траур объявить, что ли?
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