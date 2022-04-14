"Титанік" Путіна

На ньому здетонував боєзапас, і приблизно о 2:00 ночі за місцевим часом він завалився на лівий бік і затонув.

Важливо Історична ніч: українське знищення "Москви" увійде у світові підручники

Як зазначили спостерігачі, цей той самий крейсер, якого послали українські прикордонники біля острова Зміїний. І той самий, що очолював угруповання Військово-морських РФ у Сирії.



Лише за місяць Путін зумів зібрати комплект з нової сребрениці та Цусіми / Фото з фейсбуку Іллі Пономарьова

Антирекорд "Курська" побито

Його основне військове завдання – протикорабельний захист, ППО та прикриття десантів. Наразі достовірно відомо про порятунок 50 осіб із 510 членів екіпажу. Для порівняння – під час катастрофи підводного човна "Курськ" загинуло 107 людей.

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Тепер у Путіна в комплект до Сребрениці є ще й Цусіма. І все за один місяць... Умілець!

Росіяни, давайте закличемо його хоч жалобу оголосити, чи що?

Актуальне – запис розмови українських прикордонників на острові Зміїний з екіпажем російського крейсера "Москва": дивіться відео