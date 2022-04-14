Що лишилося в окупантів

Зауважиммо, що на ракетному крейсері "Москва" немає ракет "Калибр", на ньому – крилаті ракети "Вулкан", призначення яких – великі надводні цілі.

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У Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі Чорноморського флоту РФ з крилатими ракетами "Калибр":

Фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет). Фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет). Корвет "Вышний Волочек" (8 ракет). Корвет "Ингушетия" (8 ракет). Корвет "Грайворон" (8 ракет). Підводний човен "Ростов-на-Дону" (4 ракети). Підводний човен "Старый Оскол" (4 ракети). Підводний човен "Великий Новгород" (4 ракети). Підводний човен "Колпино" (4 ракети).

Отже, сумарно в залпі – 56 ракет "Калибр".

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Де ще "пороблено" російському флоту

У Середземному морі застрягли через перекриття проток Туреччиною ще такі ракетні кораблі:

1 ракетний фрегат ("Адмирал Григорович", ЧФ);

1 ракетний корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ);

2 ракетних підводних човни ("Новороссийск" та "Краснодар", ЧФ);

Крім того, там перебувають ще:

2 ракетних крейсери одного типу з ракетним крейсером "Москва" ("Varyag", Тихоокеанський флот та "Marshal Ustinov", Північний флот);

2 Guided Missile destroyers (за класифиікацією НАТО) – "Vice-Admiral Kulakov", Північний флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанський флот;

1 ракетний фрегат "Admiral Kasatonov", Північний флот. Останній – носій гіперзвукових ракет "Циркон".

Як мінімум 4-х із них не пропустила до Чорного моря Туреччина 28 лютого 2022 року.

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