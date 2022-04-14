Дві північноєвропейські країни вступають до НАТО у 2022 році з двох причин.

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Причина перша

Неспровокований напад Росії на Україну показав, що Росія не може гарантувати безпеку сусідів – і, отже, їм потрібно вбудовуватися в систему безпеки, яка від Росії не залежить.

Причина друга

Те, що російська армія програла Київську битву і поки що не може подолати опір української армії, попри багаторічну підготовку до війни та перевагу в живій силі та техніці, показує, що наразі Росія не може завадити Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

Чому зараз

Комусь може здатися – і деяким очманілим ентузіастам так стало здаватися – що Фінляндія та Швеція, країни з зовсім різними історіями нейтралітету, не вступали до НАТО протягом 70 років тому, що боялися Росії. Швидше, навпаки – бо не боялися. Власних армій + гарантій допомоги від міжнародної спільноти + добрих торгових відносин із Росією було, здавалося, достатньо.

Однак 2022 остаточно показав, що ні – і, значить, потрібний більш якісний захист. Військові витрати потрібно підіймати в будь-якому випадку, тісніша кооперація з сусідами потрібна в будь-якому випадку – і вступ до НАТО став природним висновком із цієї логіки.

І момент більш ніж вдалий – Росія не має жодних важелів, ні військових, ні торгових, щоб покарати країни за вступ.

Чи є загроза для Росії

Безпеці Росії, на мою думку, включення Фінляндії та Швеції до НАТО не загрожує. За 70 років існування НАТО з цих країн не було ні нападів на Росію, ні провокацій.

Хоча у Фінляндії дуже тривала межа з Росією, особливої ​​переваги це не дає – практично по всій протяжності кордону територія малопрохідна і малозаселена.

Бази НАТО в Норвегії та Естонії все одно ближче до Росії та її баз, ніж потенційні бази у Фінляндії.

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