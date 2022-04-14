Две североевропейские страны вступают в НАТО в 2022 году по двум причинам.

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Причина первая

Неспровоцированное нападение России на Украину показало, что Россия не может гарантировать безопасность соседей – и, значит, им нужно встраиваться в систему безопасности, от России не зависящую.

Причина вторая

То, что русская армия проиграла Киевскую битву и пока не может преодолеть сопротивление украинской армии, несмотря на многолетнюю подготовку к войне и превосходство в живой силе и технике, показывает что в данный момент Россия не может помешать Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Почему сейчас

Кому-то может показаться – и некоторым ошалевшим энтузиастам так стало казаться – что Финляндия и Швеция, страны с совсем разными историями нейтралитета, не вступали в НАТО в течение 70 лет потому, что боялись России.

Скорее, ровно наоборот – потому что не боялись. Собственных армий + гарантий помощи от международного сообщества + хороших торговых отношений с Россией было, казалось, достаточно.

Однако 2022 год окончательно показал, что нет – и, значит, нужна более качественная защита. Военные расходы нужно поднимать в любом случае, более тесная кооперация с соседями нужна в любом случае – и вступление в НАТО стало естественным выводом из этой логики.

И момент более чем подходящий – у России нет никаких рычагов, ни военных, ни торговых, чтобы наказать страны за вступление.

Есть ли угроза для русских

Безопасности России, на мой взгляд, включение Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает. За 70 лет существования НАТО с территории этих стран не было ни нападений на Россию, ни провокаций.

Хотя, у Финляндии очень продолжительная граница с Россией, особого преимущества это не даёт – практически по всей протяженности граница территория малопроходима и малозаселена.

Базы НАТО в Норвегии и Эстонии всё равно ближе к России и её базам, чем потенциальные базы в Финляндии.

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