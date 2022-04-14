Флагману російського Чорноморського флоту. Тому самому кораблю, який послали у відомому напрямку захисники острова Зміїний – і от воно збулося.

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Історія знищеної "Москви"

Корабель був побудований в Миколаєві, де при закладці мав ім'я Слава. І ось тепер був знищений заради Слави України пуском ракет десь між Миколаєвом і Одесою.

З практичної точки зору втрата Москви відчутно зменшить можливості російського Чорноморського флоту. І деморалізує російських моряків, які упивалися своєю безкарністю, обстрілюючи ракетами українські міста.

Кількість загиблих невідома, але враховуючи обставини і команду корабля в 500+ людей, ця атака може бути найбільшою одномоментною втратою особистого складу рашистів з початку війни.

Це також тріумф української зброї – всі гроші, вкладені в розробку Нептунів протягом багатьох років окупилися за одну ніч. І, звичайно, жахливий провал російської розвідки, що пропустила момент введення українських антикорабельних ракет в стрій. Деталі цієї вже легендарної операції невідомі.

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Найуспішніша морська операція

Російські талеграм-канали пишуть, що український "Байрактар" відволік на себе ППО Москви, після чого двом крилатим ракетам під прикриттям поганої погоди вдалося прорватися і влучити по кораблю. Чи було це так, чи інакше – ми дізнаємося пізніше.

Але вже зараз можна сміливо казати про те, що події в ніч на 14 квітня увійдуть у світові підручники військово-морської історії як найуспішніша морська операція з часів затоплення аргентинського крейсера Генерал Бельграно британською підводкою у 1982.

Єдиний мінус – щойно видану марку з крейсером Москва доведеться терміново перевидавати, щоб актуалізувати стан корабля після подій цієї ночі.

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