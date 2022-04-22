Об этом он рассказал в эфире "FREEДОМ", сообщает 24 канал. Подоляк отметил, что искренне надеется на победу ВСУ,

По теме Войну могут закончить прямые переговоры Зеленского и Путина, – Подоляк

Ситуация на Донбассе станет понятной через неделю – полторы

Советник главы ОП искренне верит в то, что во время битвы за Донбасс ВСУ будут доминировать и одерживать и тактические, и стратегические победы.

Я в это искренне верю и даже не сомневаюсь. Меня просто всегда очень сильно беспокоит вопрос цены, которую ребята должны будут заплатить для того, чтобы доказать оккупанту, что он оккупант и должен уходить,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что очень хочет, чтобы героические украинские защитники сохранили свою жизнь. По словам Подоляка, чтобы точно узнать время, которое должно пройти, чтобы понять, как разворачиваются события на Донбассе, лучше обратиться в Генштаб ВСУ. Однако он также имеет определенное мнение на этот счет.

"Уже видно, что со вчерашнего дня начинается эскалация. Она будет усиливаться. Наверное, погодные условия также влияют. Интенсивность, пожалуй, будет расти в ближайшие дни. Наверное, неделя – полторы и нам будет вполне понятно, как развиваются события", – заметил советник главы ОП.

Подоляк подытожил, что в ВСУ нет другого пути, кроме как одерживать тактические победы на Востоке. Это важно, чтобы украинцы остались свободными и не жили в лагере.

Стоит посмотреть – Жданов рассказал о самом худшем и лучшем сценарии решающей битвы за Донбасс