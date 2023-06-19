В эфире национального телемарафона спикер пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сейчас Юг Украины атакуют более компактные группы "Шахедов" – от 2 до 7 единиц. Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне могут восстановить массированные атаки "Шахедами"

Наталья Гуменюк считает, что сейчас россияне меньше используют "дроны-камикадзе", потому что ожидают новых поставок. И через несколько дней могут быть новые массированные атаки.

Это может быть связано с тем, что они ожидают обновления поставок. И буквально через несколько дней будет усилена атака. Потому что однозначно можно констатировать, что у них есть договоренности, есть поставки, и есть планы продолжать применять дроны,

– сказала Гуменюк.

Она уточнила, что, как правило, на Юг "Шахеды" прилетают с восточного побережья Азовского моря и пока изменений этих баз не наблюдается.

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