В эфире национального телемарафона спикер пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сейчас Юг Украины атакуют более компактные группы "Шахедов" – от 2 до 7 единиц. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Ночью оккупанты ударили с моря "Калибрамы" и запустили "Шахеды": все подробности
Россияне могут восстановить массированные атаки "Шахедами"
Наталья Гуменюк считает, что сейчас россияне меньше используют "дроны-камикадзе", потому что ожидают новых поставок. И через несколько дней могут быть новые массированные атаки.
Это может быть связано с тем, что они ожидают обновления поставок. И буквально через несколько дней будет усилена атака. Потому что однозначно можно констатировать, что у них есть договоренности, есть поставки, и есть планы продолжать применять дроны,
– сказала Гуменюк.
Она уточнила, что, как правило, на Юг "Шахеды" прилетают с восточного побережья Азовского моря и пока изменений этих баз не наблюдается.
Ночью оккупанты выпустили по Украине 4 "Шахеда" и 4 ракеты
- В ночь на 19 июня россияне выпустили по Украине 4 БПЛА "Шахед" с восточного побережья Азовского моря. Силы ПВО уничтожили все цели.
- Кроме этого, около 2 ночи россияне выпустили по Одесской области 4 ракеты "Калибр" с подводной лодки. Пуски с подлодки фиксировать очень сложно, однако силы ПВО сумели сбить все ракеты – попаданий нет.