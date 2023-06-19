В ефірі національного телемарафону речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що зараз Південь України атакують компактніші групи "Шахедів" – від 2 до 7 одиниць. Про це пише 24 Канал.
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Росіяни можуть відновити масовані атаки "Шахедами"
Наталія Гуменюк вважає, що наразі росіяни менше використовують "дрони-камікадзе", тому що очікують на нові постачання. І за кілька днів можуть бути нові масовані атаки.
Це може бути пов'язано з тим, що вони очікують оновлення поставок. І буквально за кілька днів буде посилена атака. Тому що однозначно може констатувати, що в них є домовленості, є постачання, і є плани продовжувати застосовувати дрони,
– сказала Гуменюк.
Вона уточнила, що, як правило, на Південь "Шахеди" прилітають зі східного узбережжя Азовського моря і поки що змін цих баз не спостерігається.
Вночі окупанти випустили по Україні 4 "Шахеди" та 4 ракети
- У ніч на 19 червня росіяни випустили по Україні 4 БпЛА "Шахед" зі східного узбережжя Азовського моря. Сили ППО знищили усі цілі.
- Крім цього, близько 2 ночі росіяни випустили по Одеській області 4 ракети "Калібр" з підводного човна. Пуски з підводного човна фіксувати дуже складно, проте сили ППО зуміли збити всі ракети – влучань немає.