В ефірі національного телемарафону речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що зараз Південь України атакують компактніші групи "Шахедів" – від 2 до 7 одиниць. Про це пише 24 Канал.

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Росіяни можуть відновити масовані атаки "Шахедами"

Наталія Гуменюк вважає, що наразі росіяни менше використовують "дрони-камікадзе", тому що очікують на нові постачання. І за кілька днів можуть бути нові масовані атаки.

Це може бути пов'язано з тим, що вони очікують оновлення поставок. І буквально за кілька днів буде посилена атака. Тому що однозначно може констатувати, що в них є домовленості, є постачання, і є плани продовжувати застосовувати дрони,

– сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що, як правило, на Південь "Шахеди" прилітають зі східного узбережжя Азовського моря і поки що змін цих баз не спостерігається.

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