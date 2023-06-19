Вночі 19 червня близько 02:00 росіяни запустили ракети з Чорного моря. Після цього в Одесі почули звуки вибухів. В ефірі національного телемарафонну речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про атаку ворога, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про нічну атаку Одеської області

Гуменюк повідомила, що атака була спрямована з Чорного моря, з підводного човна ворог випустив 4 ракети "Калібр".

Вона наголосила, що пуски з підводного човна вважаються складними для виявлення. Проте все ж таки сили ППО знищили всі 4 випущені ракети, а влучань не допущено.

Зараз, вірогідніше за все, він (підводний човен – 24 Канал) буде заведений в пункт базування, відбудеться чергова ротація: або повернеться на чергування після споряджання, або вийде інший ракетоносій,

– сказала вона.

Голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук також повідомив, що в Одеській області сили ППО знищили 4 ракети "Калібр". Він побажав українцям максимально тихого та продуктивного дня.

Важливо! Гуменюк наголосила, що "Калібри" можуть досягати по всій території України, проте куди полетять ракети спрогнозувати важко. Між виявленням пуску ракет з підводного човна до вибуху можуть бути лічені хвилини або секунди, тому на повітряну тривогу потрібно реагувати негайно. Виявлені ракети можуть швидко досягнути своєї цілі.

Яка ситуація в Чорному морі

Гуменюк повідомила, що станом на 6 ранку 19 червня в Чорному морі перебуває 1 ракетоносій – підводний човен, який, вочевидь, вже спустошений. Тож, скоріш за все, він повернеться до пункту базування.

Водночас напередодні відбулась ротація з надводним ракетоносієм, який готовий до використання. Тому він може дуже швидко, впродовж 2 – 3 годин, з'явитися на бойовому чергуванні.

Вночі окупанти випустили по Україні "Шахеди"

У Генштабі ЗСУ пвідомили, що крім ракет, вночі Росія знову запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Наслідки терористичної атаки ще уточнюються.

Детальнішої інформації поки що немає, водночас відомо, що Повітряні сили фіксували їх на території Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.