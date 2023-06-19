Повітряні сили повідомили про запуск ракет ворогом у напрямку Одеси. За даними моніторингових груп, ймовірно, мова йде про "Калібри".

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Яка ситуація в Одесі та області

Близько 2:00 росіяни запустили ракети з Чорного моря. О 2:11 Повітряні сили повідомили, що ворожа ракета летить у напрямку Одеси.

Через близько 9 хвилин у місті пролунав вибух.

Однак моніторингові канали повідомляють, що в Одеській області вибухи пролунали раніше – одразу ж після 2:00.

В Одеській ОВА підтвердили ворожу атаку на Півдні країни і запевнили, що працюють сили ППО. Людей попросили залишатися в укриттях до відбою тривоги та нагадали про правила інформаційної безпеки.

Країна-терорист атакує Південь України. Сили нашої оборони працюють. Лишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги та ні в якому разі не фільмуйте роботу ППО! Бережіть себе та близьких!

– наголосили в ОВА.

Росіяни на День батька вбили поліцейського та його сина

Поки весь світ відзначав 18 червня День батька, росіяни атакували з артилерії Сумщину, унаслідок чого загинув 38-річний правоохоронець та його 4-річний син.

Трагедія трапилася у селі Білопілля. Росіяни вбили старшого лейтенанта поліції Романа Бабенка. Батько та син загинули дорогою до укриття. До нього їм залишалося 5 метрів, але обох убив російський снаряд.

Крім того, унаслідок атаки 2 жінки зазнали поранень.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.