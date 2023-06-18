Яка ситуація на полі бою та у дипломатії –читайте у тексті 24 Каналу. ЗауважтеЗСУ перехопили ініціативу, Путін наказав готувати хімвійська: хронологія 479 дня війни 3:40 Керівниця пресцентру Сил охорони і оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни кидають на перший рубіж поганопідготовлених та екіпірованих людей, яких їм зовсім не шкода. Це особовий склад, який непідготовлений, необізнаний у військовій науці. За словами Подоляка, фактично вони є стримувальною силою у зоні нашої відповідальності. 1:35 В Івано-Франківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що мали на увазі та чому військовозобов'язаним написали прийти у міськийТЦК у 10-денний термін. Основна мета наказу – це повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних, – йдеться у повідомленні. Тобто дію наказу продовжили черезвоєнний стан. А як тільки оголошують воєнний стан, військовозобов'язаний повинен навідатися до ТЦК СП упродовж 10 днів. 00:56 Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС зниклими безвісти вважається 31 людина. У МВС України також розповіли, що загинуло 16 людей:14 –на Херсонщині та 2 – на Миколаївщині.