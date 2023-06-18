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1:35 В Івано-Франківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що мали на увазі та чому військовозобов'язаним написали прийти у міський ТЦК у 10-денний термін.

Основна мета наказу – це повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін – протягом 10 днів, для уточнення їх військово-облікових даних,

– йдеться у повідомленні.

Тобто дію наказу продовжили через воєнний стан. А як тільки оголошують воєнний стан, військовозобов'язаний повинен навідатися до ТЦК СП упродовж 10 днів.