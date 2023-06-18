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Заметьте ВСУ перехватили инициативу, Путин приказал готовить химвойск: хронология 479 дня войны

1:35 В Ивано-Франковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что имели в виду и почему военнообязанным написали прийти в городской ТЦК в 10-дневный срок.

Основная цель приказа – это повторное оповещение военнообязанных области для их последующей явки в ТЦК в установленный срок – в течение 10 дней, для уточнения их военно-учетных данных,

– говорится в сообщении.

То есть действие приказа продлили из-за военного положения. А как только объявляют военное положение, военнообязанный должен посетить ТЦК СП в течение 10 дней.