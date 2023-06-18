Загиблий був правоохоронцем. Слідчі вже розпочали кримінальне провадження.

Варто прочитати Розміщення ядерної зброї в Білорусі: розвідка оцінила рівень загрози

Росіяни вбили поліцейського та його сина

У МВС розповіли, що в Білопіллі на Сумщині загинув 38-річний старший лейтенант поліції Роман Бабенко та його 4-річний син.

Це сталося внаслідок чергової атаки російського ворога. Серед дня окупанти з артилерії нещадно обстріляли центральну частину міста. Під обстріл потрапив оперативник Роман та хлопчик,

– мовиться у повідомленні.

Травми, яких вони зазнали, були несумісними із життям

"Втрата поліцейського, сина, батька, чоловіка та маленької дитини є непоправною для всіх. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Пам'ятаємо та не пробачимо!" – підсумували в МВС.



Російський обстріл вбив правоохоронця та його сина / Фото МВС

Зауважте Путін не прийняв "мирний план" африканських лідерів щодо України, – Reuters

Слідчі відкрили кримінальне провадження

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

"За даними слідства, 18 червня 2023 року окупанти упродовж дня з території російської федерації з артилерії обстрілювали центральну частину міста Білопілля Сумського району. Внаслідок обстрілу загинув 4-річний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці", – мовиться у повідомленні.

Прокурори разом з іншими правоохоронцями продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.



Загиблі перебували на вулиці / Фото Офісу генпрокурора



