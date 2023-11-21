Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 17:06. За минуту до того Воздушные силы сообщили, что на территории Одесской области – ракетная опасность. А уже через несколько секунд поступило сообщение о взрыве, сообщает 24 Канал.

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Воздушные силы просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не было.

Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что, по предварительным данным, российские оккупанты запустили управляемую авиационную ракету с борта тактической авиации.

Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать видео места прилетов. Кроме того, запрещено снимать работу ПВО. Также людей призывают доверять только информацию из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.