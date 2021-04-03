Из-за схем с песком Укрзализныцю ограбили на 9 миллионов гривен
Укрзализныця понесла многомиллионные убытки из-за схемы с песком, который закупили для строительства железной дороги Киев – Борисполь. Дело в том, что работник УЗ, полагаясь на добропорядочность компании-подрядчика, не проверил объемы поставленного песка.
Источник:Киевская городская прокуратура
Однако компания-подрядчик отгрузила почти вдвое меньше, чем было предусмотрено договором. Общий размер убытков оценили в 9 миллионов гривен.
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Детали схемы
Согласно материалам следствия, компания "Киев песок" заключила договор с филиалом Укрзализныци "Юго-Западная железная дорога" на поставку 60 тысяч кубометров песка. Подрядчику перевели на счет 21,4 миллиона гривен. Однако фактически поставили лишь 35 тысяч кубометров.
В ведомстве отметили, что сотрудник филиала Укрзализныци не проверил объемы поставленного песка. Разницу в деньгах, по данным прокуратуры, присвоил экс-директор компании-поставщика.
В отношении него в суд направили обвинительное заключение.
Хищения в Укрзализныце: последние новости
- В феврале СБУ разоблачила бывшего топ-менеджера Укрзализныци на хищении миллионов гривен, которые выделялись на ремонт подвижного состава. Для этого чиновник привлекал к подрядным работам фирму, зарегистрированную на подставное лицо.
- Ранее СБУ разоблачила масштабную схему хищения денег Укрзализныци, которые были выделены на ремонт железнодорожного моста.
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