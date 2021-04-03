Укрзализныця понесла многомиллионные убытки из-за схемы с песком, который закупили для строительства железной дороги Киев – Борисполь. Дело в том, что работник УЗ, полагаясь на добропорядочность компании-подрядчика, не проверил объемы поставленного песка.

Однако компания-подрядчик отгрузила почти вдвое меньше, чем было предусмотрено договором. Общий размер убытков оценили в 9 миллионов гривен.

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Детали схемы

Согласно материалам следствия, компания "Киев песок" заключила договор с филиалом Укрзализныци "Юго-Западная железная дорога" на поставку 60 тысяч кубометров песка. Подрядчику перевели на счет 21,4 миллиона гривен. Однако фактически поставили лишь 35 тысяч кубометров.

В ведомстве отметили, что сотрудник филиала Укрзализныци не проверил объемы поставленного песка. Разницу в деньгах, по данным прокуратуры, присвоил экс-директор компании-поставщика.

В отношении него в суд направили обвинительное заключение.

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