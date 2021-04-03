Укрзалізниця зазнала багатомільйонних збитків через оборудку з піском, який закупили для будівництва залізниці Київ – Бориспіль. Річ у тім, що працівник УЗ, покладаючись на доброчесність компанії-підрядника, не перевірив обсяги поставленого піску.

Однак компанія-підрядник відвантажила майже вдвічі менше, ніж було передбачено договором. Загальний розмір збитків оцінили у 9 мільйонів гривень.

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Деталі схеми

Згідно з матеріалами слідства, компанія "Київ пісок" уклала договір з філією Укрзалізниці "Південно-Західна залізниця" на поставку 60 тисяч кубометрів піску. Підряднику перевели на рахунок 21,4 мільйона гривень. Проте фактично поставили лише 35 тисяч кубометрів.

У відомстві зазначили, що співробітник філії Укрзалізниці не перевірив обсяги поставленого піску. Різницю у грошах, за даними прокуратури, присвоїв ексдиректор компанії-постачальника.

Щодо нього до суду направили обвинувальний висновок.

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