Через оборудки з піском Укрзалізницю пограбували на 9 мільйонів гривень
Укрзалізниця зазнала багатомільйонних збитків через оборудку з піском, який закупили для будівництва залізниці Київ – Бориспіль. Річ у тім, що працівник УЗ, покладаючись на доброчесність компанії-підрядника, не перевірив обсяги поставленого піску.
Джерело:Київська міська прокуратура
Однак компанія-підрядник відвантажила майже вдвічі менше, ніж було передбачено договором. Загальний розмір збитків оцінили у 9 мільйонів гривень.
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Деталі схеми
Згідно з матеріалами слідства, компанія "Київ пісок" уклала договір з філією Укрзалізниці "Південно-Західна залізниця" на поставку 60 тисяч кубометрів піску. Підряднику перевели на рахунок 21,4 мільйона гривень. Проте фактично поставили лише 35 тисяч кубометрів.
У відомстві зазначили, що співробітник філії Укрзалізниці не перевірив обсяги поставленого піску. Різницю у грошах, за даними прокуратури, присвоїв ексдиректор компанії-постачальника.
Щодо нього до суду направили обвинувальний висновок.
Розкрадання в Укрзалізниці: останні новини
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