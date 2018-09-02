Через границу в багажнике: гражданин Молдовы пытался незаконно перевезти своего соотечественника

В субботу, 1 сентября, сумские пограничники задержали гражданина Молдовы, который в багажнике решил перевезти своего соотечественника из России через границу.

Молдаванина, которому на три года запрещен въезд в Украину, сумские пограничники обнаружили во время проверки машины на украино-российской границе.

Читайте также: На границе поймали украинцев, которые хотели перевезти в Россию автозапчасти и много яиц

Теперь иностранцу, срок запрета могут увеличить с трех до десяти лет. Водителю за такую помощь тоже светит уголовная ответственность.

Отрывок видео обнаружения молдаванина в багажника

К слову, пограничники на пункте пропуска "Гоптовка", что на Харьковщине, обнаружили украинца, который пытался перевезти через границу 25 тысяч евро. Отмечается, что купюры были изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.