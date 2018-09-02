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Через границу в багажнике: гражданин Молдовы пытался незаконно перевезти своего соотечественника

26 Читати новину українською
Гражданин Молдовы пытался перевезти через границу в багажнике своего соотечественника
Гражданин Молдовы пытался перевезти через границу в багажнике своего соотечественника / https://dpsu.gov.ua

В субботу, 1 сентября, сумские пограничники задержали гражданина Молдовы, который в багажнике решил перевезти своего соотечественника из России через границу.

Молдаванина, которому на три года запрещен въезд в Украину, сумские пограничники обнаружили во время проверки машины на украино-российской границе.

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Теперь иностранцу, срок запрета могут увеличить с трех до десяти лет. Водителю за такую помощь тоже светит уголовная ответственность.

Отрывок видео обнаружения молдаванина в багажника

К слову, пограничники на пункте пропуска "Гоптовка", что на Харьковщине, обнаружили украинца, который пытался перевезти через границу 25 тысяч евро. Отмечается, что купюры были изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.

 

Теги: Новости Украины Молдова Госпогранслужба Сумы
Источник: 24 канал
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