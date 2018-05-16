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Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог

ЦРУ 874 Читати новину українською

Бюджеты на строительство и ремонт дорог растут в геометрической прогрессии. Асфальт, в который закатывают бюджетные миллиарды, сходит то со снегом, то с дождем.

В 2015 году страна потратила на ремонт и строительство дорог около 15 миллиардов гривен. А с каждым годом цифры начали расти до 20-30 миллиардов, а на текущий 2018 год запланировано 45 миллиардов гривен расходов, а это треть оборонного бюджета Украины, или же сумма, которую в течение года должны потратить на здравоохранение.

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Самая большая проблема с дорогами в Николаевской области. Там на недели закрываются школы и детские сады из-за отсутствия нормальной дороги для передвижения граждан. Наглость тамошних коррупционных схем очень высокая. И хуже всего то, что там гибнут люди. Люди начали одну из дорог называть "Трассой смерти".

Дороги на Миколаївщині

Дороги на Николаевщине

Жители деревень на трассе Н-14 регулярно ее перекрывают, требуя ремонта. 10 километров между двумя селами по этой трассе можно преодолеть минимум за 35 минут. Жители рассказывают, что люди умирают не только в результате ДТП. Машина скорой помощи не может своевременно довести больного до больницы из-за ужасной трассы.

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"На сегодняшний день состояние дорог в Николаевской области не очень хорошее. В апреле засыпать самые большие ямы стоило 2 миллиона гривен", – заверил заместитель начальника отдела автомобильных дорог Михаил Ганич.

Только за март 2018 года Николаевская служба автомобильных дорог передала на содержание дорог более 14 миллионов гривен. И все это без тендеров и конкурсов.

Больше – смотрите в программе.

Теги: Коррупция Деньги ЦРУ Расследования Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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