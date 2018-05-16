Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг

Бюджети на будівництво ремонту доріг зростають у геометричні прогресії. Асфальт, у який закатують бюджетні мільярди, сходить то зі снігом, то з дощем.

У 2015 році країна витратила на ремонт та будівництво доріг близько 15 мільярдів гривень. Відтак, з кожним роком цифри почали зростати до 20-30 мільярдів, а на поточний 2018 рік заплановано 45 мільярдів гривень витрат, а це третина оборонного бюджету України, або ж сума, яку протягом року мають витратити на охорону здоров’я.

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Найбільша проблема з дорогами у Миколаївській області. Там тижнями закриваються школи та дитячі садки через відсутність нормальної дороги для пересування громадян. Нахабність тамтешніх корупційних схем дуже висока. І найгірше те, що там гинуть люди. Люди почали одну з доріг називати "Трасою смерті".



Дороги на Миколаївщині

Мешканці сіл на трасі Н-14 регулярно її перекривають, вимагаючи ремонту. 10 кілометрів між двома селами по цій трасі можна подолати щонайменше за 35 хвилин. Жителі розповідають, що люди помирають не лише внаслідок ДТП. Машина швидкої допомоги не може вчасно довести хворого до лікарні через жахливу трасу.

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"На сьогоднішній день стан доріг у Миколаївській області не дуже гарний. У квітні засипати найбільші ями коштувало 2 мільйони гривень", – запевнив заступник начальника відділу автомобільних доріг Михайло Ганич.

Тільки за березень 2018 року Миколаївська служба автомобільних доріг передала на утримання доріг більше 14 мільйонів гривень. І все це без тендерів та конкурсів.

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