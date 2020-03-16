Из-за коронавируса Зеленский инициирует кредитные и налоговые каникулы

Украина будет обращаться за помощью из-за карантина к Международному валютному фонду. Кроме того, Владимир Зеленский хочет ввести специфическую кредитную программу для бизнеса на время ограничения из-за коронавируса.

Министерство финансов будет обращаться как к МВФ, так и к другим международным партнерам. Об этом Зеленский отметил в видеообращении к украинцам.

Здесь главное Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

Украина будет просить финансовой поддержки для преодоления кризиса, который, вероятно, случится в Украине после ввода жесткого карантина.

Кроме того, для поддержания малого и среднего бизнеса хотят ввести изменения в налоговой сфере и специальные кредиты.

В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков карантинную программу для кредитов для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений,

– отметил Зеленский.

Смотрите видеообращение Зеленского из-за коронавируса

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