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      Из-за коронавируса Зеленский инициирует кредитные и налоговые каникулы

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      Украина будет обращаться за помощью из-за карантина к Международному валютному фонду. Кроме того, Владимир Зеленский хочет ввести специфическую кредитную программу для бизнеса на время ограничения из-за коронавируса.

      Министерство финансов будет обращаться как к МВФ, так и к другим международным партнерам. Об этом Зеленский отметил в видеообращении к украинцам.

      Здесь главное Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео

      Украина будет просить финансовой поддержки для преодоления кризиса, который, вероятно, случится в Украине после ввода жесткого карантина.

      Кроме того, для поддержания малого и среднего бизнеса хотят ввести изменения в налоговой сфере и специальные кредиты.

      В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков карантинную программу для кредитов для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений, 
       – отметил Зеленский.

      Смотрите видеообращение Зеленского из-за коронавируса

      Что известно об ограничении бизнеса в Украине из-за карантина

      • 12 марта правительство инициировало общенациональный карантин и запретило массовые собрания: отменены концерты и матчи.
      • В Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Черновцах с 17 марта не будут работать учрежденияобщественного питания, фитнесцентры и бассейны.
      • В указанных выше городах закрывают также частные стоматологические кабинеты, салоны красоты и бани.
      • Зеленский предлагает с 17 марта распространить запрет на деятельность развлекательных заведений и кафе по всей Украине.
      • С 12:00 18 марта президент планирует запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирское перевозки, а также работу метро.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Владимир Зеленский
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