Из-за коронавируса Зеленский инициирует кредитные и налоговые каникулы
Украина будет обращаться за помощью из-за карантина к Международному валютному фонду. Кроме того, Владимир Зеленский хочет ввести специфическую кредитную программу для бизнеса на время ограничения из-за коронавируса.
Министерство финансов будет обращаться как к МВФ, так и к другим международным партнерам. Об этом Зеленский отметил в видеообращении к украинцам.
Здесь главное Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные мероприятия из-за распространения коронавируса: видео
Украина будет просить финансовой поддержки для преодоления кризиса, который, вероятно, случится в Украине после ввода жесткого карантина.
Кроме того, для поддержания малого и среднего бизнеса хотят ввести изменения в налоговой сфере и специальные кредиты.
В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков карантинную программу для кредитов для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений,
– отметил Зеленский.
Смотрите видеообращение Зеленского из-за коронавируса
Что известно об ограничении бизнеса в Украине из-за карантина
- 12 марта правительство инициировало общенациональный карантин и запретило массовые собрания: отменены концерты и матчи.
- В Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Черновцах с 17 марта не будут работать учрежденияобщественного питания, фитнесцентры и бассейны.
- В указанных выше городах закрывают также частные стоматологические кабинеты, салоны красоты и бани.
- Зеленский предлагает с 17 марта распространить запрет на деятельность развлекательных заведений и кафе по всей Украине.
- С 12:00 18 марта президент планирует запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирское перевозки, а также работу метро.