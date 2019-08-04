Через несколько лет половина украинцев будет за рубежом, – Климкин

Украинцев не надо делить на тех, кто живет и работает в Украине, и тех, кто вне ее. Уже через несколько лет половина всех украинцев могут оказаться за рубежом.

Результаты следующей переписи населения в Украине всех ощутимо удивят, считает министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом он заявил во время встречи с ветеранами войны на Востоке Украины.

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Раньше у нас была родина и диаспора. Сейчас миллионы украинцев постоянно или временно за границей. Я считаю, что через несколько лет (хотите – обвиняйте меня) примерно будет так: половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей,

– рассказал Климкин.

По его словам, уже сейчас за границей проживает 20-21 млн украинцев: "Поэтому я считаю, что уже не надо разделять украинцев на тех, кто здесь, и – нет. В мире должно сформироваться глобальное украинство. И во многих странах мы очень опираемся на общины".

Видеозапись встречи Климкина с ветеранами обнародована в Facebook:

Министерство социальной политики Украины подает такую статистику: на постоянной основе за границей работают 3,2 миллиона граждан Украины, а периодами – от 7 до 9 миллионов.



По данным Госстата за 2015-2017 годы, количество трудоспособных мигрантов составляло 1,3 миллиона человек. Впрочем, это лишь на 10,3% больше, чем за период среза (2010-2012 годы).