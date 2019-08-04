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      Через несколько лет половина украинцев будет за рубежом, – Климкин

      946 Читати новину українською
      Павел Климкин, министр иностранных дел Украины
      Павел Климкин, министр иностранных дел Украины / liga.net

      Украинцев не надо делить на тех, кто живет и работает в Украине, и тех, кто вне ее. Уже через несколько лет половина всех украинцев могут оказаться за рубежом.

      Результаты следующей переписи населения в Украине всех ощутимо удивят, считает министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом он заявил во время встречи с ветеранами войны на Востоке Украины.

      Читайте также: Россия будет провоцировать региональные конфликты в Украине, чтобы откалывать регионы, – Климкин

      Раньше у нас была родина и диаспора. Сейчас миллионы украинцев постоянно или временно за границей. Я считаю, что через несколько лет (хотите – обвиняйте меня) примерно будет так: половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей,
      – рассказал Климкин.

      По его словам, уже сейчас за границей проживает 20-21 млн украинцев: "Поэтому я считаю, что уже не надо разделять украинцев на тех, кто здесь, и – нет. В мире должно сформироваться глобальное украинство. И во многих странах мы очень опираемся на общины".

      Видеозапись встречи Климкина с ветеранами обнародована в Facebook:

      Министерство социальной политики Украины подает такую статистику: на постоянной основе за границей работают 3,2 миллиона граждан Украины, а периодами –  от 7 до 9 миллионов.

      По данным Госстата за 2015-2017 годы, количество трудоспособных мигрантов составляло 1,3 миллиона человек. Впрочем, это лишь на 10,3% больше, чем за период среза (2010-2012 годы).

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      Теги: Новости Украины Павел Климкин Статистика
      Источник: 24 канал
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