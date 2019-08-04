За кілька років половина українців будуть за кордоном, – Клімкін

Українців не треба поділяти на тих, хто живе і працює в Україні, і тих, хто поза нею. Бо вже за кілька років половина від усіх українців можуть опинитися за кордоном.

Результати наступного перепису населення в Україні усіх відчутно здивують, вважає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це він заявив під час зустрічі з ветеранами війни на Сході України.

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Раніше у нас була батьківщина та діаспора. Зараз мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном. Я вважаю, що за декілька років (хочете – звинувачуйте мене) приблизно буде так: половина українців буде тут, і половина українців буде за кордоном,

– розповів Клімкін.

За його словами, вже зараз за кордоном мешкає 20-21 мільйон українців: "Тому я вважаю, що вже не треба поділяти українців на тих, хто тут, і – ні. У світі має сформуватись глобальне українство. І в багатьох країнах ми дуже опираємося на громади".

Відеозапис зустрічі Клімкіна з ветеранами оприлюднено у Facebook:

Міністерство соціальної політики України подає таку статистику: на постійній основі за кордоном працюють 3,2 мільйона громадян України, а періодами – від 7 до 9 мільйонів.



За даними Держстату за 2015-2017 роки, кількість працездатних мігрантів становила 1,3 мільйона осіб. Утім, це лише на 10,3% більше, ніж за минулий період зрізу (2010-2012 роки).