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      За кілька років половина українців будуть за кордоном, – Клімкін

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      Павло Клімкін, міністр закордонних справ України
      Павло Клімкін, міністр закордонних справ України / liga.net

      Українців не треба поділяти на тих, хто живе і працює в Україні, і тих, хто поза нею. Бо вже за кілька років половина від усіх українців можуть опинитися за кордоном.

      Результати наступного перепису населення в Україні усіх відчутно здивують, вважає міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це він заявив під час зустрічі з ветеранами війни на Сході України.

      Читайте також: Росія провокуватиме регіональні конфлікти в Україні, щоб відколювати регіони, – Клімкін

      Раніше у нас була батьківщина та діаспора. Зараз мільйони українців постійно чи тимчасово за кордоном. Я вважаю, що за декілька років (хочете – звинувачуйте мене) приблизно буде так: половина українців буде тут, і половина українців буде за кордоном,
      – розповів Клімкін. 

      За його словами, вже зараз за кордоном мешкає 20-21 мільйон українців: "Тому я вважаю, що вже не треба поділяти українців на тих, хто тут, і – ні. У світі має сформуватись глобальне українство. І в багатьох країнах ми дуже опираємося на громади".

      Відеозапис зустрічі Клімкіна з ветеранами оприлюднено у Facebook:

      Міністерство соціальної політики України подає таку статистику: на постійній основі за кордоном працюють 3,2 мільйона громадян України, а періодами – від 7 до 9 мільйонів.

      За даними Держстату за 2015-2017 роки, кількість працездатних мігрантів становила 1,3 мільйона осіб. Утім, це лише на 10,3% більше, ніж за минулий період зрізу (2010-2012 роки). 

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      Теги: Новини України Павло Клімкін Статистика
      Джерело: 24 канал
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