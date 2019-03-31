Черговий провал СБУ: як підполковник-зрадник зливав інформацію Росії

Підполковник Служби безпеки України Василь Прозоров дав прес-конференцію в Росії. Пропагандистська машина росіян спробувала витиснути максимум з цього факту зради українського офіцера.

Василь Прозоров перед російськими телекамерами заявив про каральні батальйони української армії, про концтабори для мирних мешканців на Донбасі і про причетність України до збиття малайзійського "Боїнгу". Також він переповів чимало штампів російської пропаганди, хіба що про розіп'ятого хлопчика не згадав.

Читайте также: Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович

Прозоров останні роки працював в Антитерористичному центрі СБУ, який керував проведенням АТО на Донбасі. Підполковник мав доступ до секретної інформації про проведення українськими спецслужбами та військовими спеціальних операцій.

Підполковник мав доступ до секретної інформації про проведення спеціальних операцій і регулярно передавав її росіянам. Керівництво СБУ стверджує, що Прозоров ні до яких секретних відомостей доступу не мав і його давно звільнили з роботи за пиятику.

Але перевірити неможливо, бо більша частина роботи спецслужб є засекреченою. Залишається сподіватися, що зрада Прозоровим України і справді не позначиться на національній безпеці та на життях українських солдатів та працівників СБУ.

Василь Прозоров

Керівництво СБУ вкотре демонструє профнепридатність. Адже журналіст Юрій Бутусов довідався, що інформація про неблагонадійність Прозорова надходила давно і регулярно. Натомість кілька років Прозорова тримали на посаді у важливому підрозділі, який відповідає за боротьбу з росіянами та сепаратистами на Донбасі. Спочатку всі колеги звернули увагу на Прозорова через його надмірну любов до алкоголю.

Він часто зловживав спиртним і одного разу коли добряче набрався, голим влаштував гармидер в гуртожитку СБУ. Проте йому це зійшло з рук і він далі продовжив працювати в штабі АТО, маючи доступ до державної таємниці.

За даними Юрія Бутусова, цей підполковник в 2015 році їздив у відпустку до Росії та повернувся звідти без затримання ФСБ. Це вже мало б бути підставою для його відсторонення із займаної посади в СБУ, але Прозоров спокійно продовжив службу. Поки він не виїхав до Росії через Білорусь.

Але кого у нас тепер здивуєш прямими зв'язками посадовця з державою-агресором? Мер Одеси Геннадій Труханов править містом і численні повідомлення про наявність у нього російського паспорта досі не зацікавили СБУ.



Геннадій Труханов

Або суддя Верховного Суду Валентина Сімоненко, яка вже після анексії Криму була зареєстрована у росіян платником податків і перебуває на обліку в російських податкових органах.



Валентина Сімоненка

Або відомий перший заступник глави Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко, родина якого має російські паспорти і регулярно відвідує окупований півострів.

Тому, чи варто дивуватися, що якийсь там підполковник СБУ спокійно працював роками на ворога, коли більш впливові можновладці, маючи зв'язки з Росією, залишаються при цьому недоторканими і при посадах.

Попри наявність в СБУ патріотичних та професійних офіцерів, керівництво служби має зовсім інші пріоритети. А саме: кришування та наїзди на бізнес, стеження та переслідування політичних опонентів та особисте збагачення. Тому на таких Прозорових робить ставку теперішня влада.

Читайте также: З масажиста в депутати: топ посад, які політики роздали своєму оточенню

Таких Прозорових чимало і в українських правоохоронних органах, і в спецслужбах, і на митниці, і в податковій. Вони – опора нинішньої системи, яку ми обов'язково змінимо на краще.