Черкащанин собрал коллекцию из полтысячи троллейбусных билетов: впечатляющие фото

Черкащанин Валерий Мироненко собрал уникальную коллекцию. Она состоит из 500 самых разнообразных троллейбусных билетов. Свою коллекцию он наполнял экземплярами из разных уголков Украины и мира. Откуда возникла такая идея и как выглядит уникальная коллекция – читайте дальше.

Валерий Мироненко увлекается троллейбусами. С детства парень часто гулял в троллейбусном парке и даже ездит с водителями в рейсы.

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Его родители работали водителями троллейбусов, поэтому для него эта тема была близка. За руль троллейбуса Валерий так и не сел, но увлекся коллекционированием билетов.

Особенно доставляет удовольствие, когда ты находишь интересный билет. И он имеет очень значительную ценность, например, старый, с интересным дизайном. Это как найти какую-то ценную вещь,

– признался коллекционер билетов.

Сейчас в коллекции мужчины полтысячи проездных из 15 стран мира и примерно 50 городов Украины. Мужчина нашел и друзей-единомышленников. Вместе они обсуждают особенности собранных экземпляров и надеются, что когда-нибудь их коллекции пригодятся.



Черкащанин собрал коллекцию из полтысячи троллейбусных билетов

Билеты покупают во время путешествий и заказывают друзьям как сувениры. Часто получают письма с билетами от незнакомцев со всего мира. Свой вклад в коллекцию сделала и Виктория Семенюк, она давно знает об увлечениях жителей Черкасс, поэтому при случае не забывает о коллекционерах. Недавно она привезла билеты из Молдовы. На основе своих коллекций мужчины мечтают провести научное исследование, которое было бы связано с историей билетов.

Смотрите фото коллекции билетов, которую собрал черкащанин: