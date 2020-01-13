Черкащанин зібрав колекцію з пів тисячі тролейбусних квитків: вражаючі фото

Черкащанин Валерій Мироненко зібрав унікальну колекцію. Вона складається з 500 найрізноманітніших тролейбусних квитків. Свою колекцію він наповнював екземплярами з різних куточків України та світу. Звідки виникла така ідея та як виглядає унікальна колекція – читайте далі.

Валерій Мироненко з дитинства захоплюється тролейбусами. Змалечку хлопець часто гуляв у тролейбусному парку та навіть їздить із водіями у рейси.

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Його батьки працювали водіями тролейбусів, тому для нього ця тема була близькою. За кермо тролейбуса Валерій так і не сів, але захопився колекціонуванням квитків.

Особливо приносить задоволення, коли ти знаходиш цікавий квиток. І він має дуже значну цінність, наприклад, старий, із цікавим дизайном. Це як знайти якусь цінну річ,

– зізнався колекціонер квитків.

Зараз у колекції чоловіка пів тисяч проїзних із 15 країн світу та приблизно 50 міст України. Чоловік знайшов і друзів-однодумців. Разом вони обговорюють особливості зібраних екземплярів та сподіваються, що колись їхні колекції стануть у пригоді.



Черкащанин зібрав колекцію з пів тисячі тролейбусних квитків

Квитки купують під час подорожей та замовляють друзям як сувеніри. Часто отримують листи із квитками від незнайомців з усього світу. Свій вклад у колекцію зробила і Вікторія Семенюк, вона давно знає про захоплення черкасців, тож при нагоді не забуває про колекціонерів. Нещодавно вона привезла квитки з Молдови. На основі своїх колекцій чоловіки мріють провести наукове дослідження, яке було б пов'язане з історією квитків.

Дивіться фото колекції квитків, що зібрав черкащанин: