08:14
13 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Черкащанин зібрав колекцію з пів тисячі тролейбусних квитків: вражаючі фото

      188 Читать новость на русском

      Черкащанин Валерій Мироненко зібрав унікальну колекцію. Вона складається з 500 найрізноманітніших тролейбусних квитків. Свою колекцію він наповнював екземплярами з різних куточків України та світу. Звідки виникла така ідея та як виглядає унікальна колекція – читайте далі.

      Валерій Мироненко з дитинства захоплюється тролейбусами. Змалечку хлопець часто гуляв у тролейбусному парку та навіть їздить із водіями у рейси.

      Цікаво! Чоловік зробив тату з обличчям дружини, але його соромно показувати людям: фото

      Його батьки працювали водіями тролейбусів, тому для нього ця тема була близькою. За кермо тролейбуса Валерій так і не сів, але захопився колекціонуванням квитків.

      Особливо приносить задоволення, коли ти знаходиш цікавий квиток. І він має дуже значну цінність, наприклад, старий, із цікавим дизайном. Це як знайти якусь цінну річ,
      – зізнався колекціонер квитків.

      Зараз у колекції чоловіка пів тисяч проїзних із 15 країн світу та приблизно 50 міст України. Чоловік знайшов і друзів-однодумців. Разом вони обговорюють особливості зібраних екземплярів та сподіваються, що колись їхні колекції стануть у пригоді.


      Черкащанин зібрав колекцію з пів тисячі тролейбусних квитків

      Квитки купують під час подорожей та замовляють друзям як сувеніри. Часто отримують листи із квитками від незнайомців з усього світу. Свій вклад у колекцію зробила і Вікторія Семенюк, вона давно знає про захоплення черкасців, тож при нагоді не забуває про колекціонерів. Нещодавно вона привезла квитки з Молдови. На основі своїх колекцій чоловіки мріють провести наукове дослідження, яке було б пов'язане з історією квитків. 

      Дивіться фото колекції квитків, що зібрав черкащанин:

       

      Катастрофа МАУ в Ірані: чому Україна діяла обережно, знаючи про збиття літака ракетою
      сьогодні
      8992
      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Новини Черкас
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:01 Чому дорожчають сигарети і скільки вони коштуватимуть в новому році
      Ірина Поліщук 2429
      сьогодні , 00:57 В Ірані відновились протести через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Олена Кук 10490
      12 січня , 22:00 Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня
      Блоги тижня 964
      12 січня , 21:00 Резонансне вбивство у Каховці: коли закінчаться звірства поліцейських
      Дмитро Гнап 1796
      12 січня , 19:30 Коли востаннє падали українські літаки, українець встановив новий світовий рекорд – відео тижня
      Северин Трач 955
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук