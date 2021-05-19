"Коктейль" бросили в дом депутату городского совета, директору КП "ЧЕЛУАШ" Алексею Мельнику, сообщает "Суспільне". Его семья находилась в доме.
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Неизвестные бросили два коктейля с зажигательной смесью. Но, к счастью, я не спал и начал тушить возникший пожар, вызвал спасателей,
– сказал Мельник.
Очевидцы потушили пожар
Пожарные и правоохранители приехали на место происшествия. Однако, когда они прибыли, возгорание потушили очевидцы.
Мельник связывает инцидент со своей работой
Депутат связывает нападение со своей профессиональной деятельностью в коммунальном предприятии.
"Как депутат, я достаточно лоялен, на политическом "поприще" конфликтов не имею и занимаюсь исключительно работой. Поэтому в этом случае трудно сказать, какие могут быть мотивы у нападавших", – утверждает Мельник.
Кстати, полиция уже открыла дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Сейчас выясняют обстоятельства.
Место, куда прилетел "коктейль Молотова" / Фото Нацполиции
Бутылка с веществом / Фото Нацполиции