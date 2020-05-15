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Дом нардепа Михаила Лабы на Закарпатье пытались сжечь: фото и подробности

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Дом нардепа Михаила Лабы пытались сжечь: фото
В дом Михаила Лабы бросили "коктейль Молотова" / Колаж 24 канала

В ночь на 15 мая на Закарпатье пытались поджечь дом народного депутата Михаила Лабы. Неизвестный злоумышленник бросил во двор "слуги народа" "коктейль Молотова".

Злоумышленник попал в деревянную беседку, та загорелась. Лаба бросился сам тушить пожар и до приезда ГСЧС самостоятельно его ликвидировал. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа полиции, эксперты, криминалисты и кинологи.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля". Сейчас поджигателя разыскивают.

Тем временем в сети распространили ряд фото со двора Лабы. На них видно бутылку, которую бросили ему во двор и последствия пожара.

Дом нардепа Лабы на Закарпатье пытались сжечь:

 

Инцидент произошел в селе Невицкое Ужгородского района.

Что известно про Михаила Лабу?
В 2000-ых годах был депутатом Ужгородского райсовета. С ноября 2010 года – сельским головой села Невицкое. На парламентских выборах 2019-го года прошел в Раду, баллотируясь от "Слуги народа" на избирательном округе №70.

Село Невицкое на карте:

 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Новости Украины Полиция Пожар Верховная Рада Новости Закарпатья Слуга народа
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