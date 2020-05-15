Будинок нардепа Михайла Лаби на Закарпатті намагалися спалити: фото і подробиці

В ніч на 15 травня на Закарпатті намагалися підпалити будинок народного депутата Михайла Лаби. Невідомий зловмисник жбурнув на подвір’я "слуги народу" "коктейль Молотова".

Зловмисник влучив у дерев’яну альтанку, та зайнялася. Лаба кинувся сам гасити пожежу і до приїзду ДСНС самотужки її ліквідував. Про це інформує пресслужба МВС.

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На місці події побувала слідчо-оперативна група поліції, експерти криміналісти та кінологи.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча". Наразі палія розшукують.

Тим часом у мережі поширили низку фото з подвір’я Лаби. На них видно пляшку, яку жбурнули йому у двір та наслідки пожежі.

Будинок нардепа Лаби на Закарпатті намагалися спалити:

Інцидент трапився в селі Невицьке Ужгородського району.

Що відомо про Михайла Лабу? У 2000-их роках був депутатом Ужгородської райради. З листопада 2010 року – сільським головою села Невицьке. На парламентських виборах 2019-го року пройшов у Раду балотуючись від "Слуги народу" на виборчому окрузі №70.

Село Невицьке на карті: