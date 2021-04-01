Посетители часто приносят животным в зоопарк человеческие лакомства – выпечку, фрукты, овощи и даже мороженое. Однако это может быть крайне опасно для них и даже смертельно.

В день Черкасский зоопарк посещают почти полтысячи гостей. Так, сотрудники просят посетителей пожалеть животных и не нести им еду. Чем это может навредить – читайте далее.

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Навредили зубру

Уже 2 недели зубр в Черкасском зоопарке лечится из-за угощения посетителями. Гости накормили его печеньем, вафлями, хлебом и капустой. Когда работники зоопарка увидели остатки еды животное уже чувствовало себя плохо. Сразу же вызвали ветеринара и начали промывать желудок.

Он еще и пострадал по рациону, теперь сидит на жесткой диете, на пробиотиках. Это еще хорошо, что все так произошло более или менее легко, могло бы быть гораздо хуже,

– рассказал зоолог Максим Григорьев.



Зубра в Черкассах отравили / Фото 24 канала

Страдают также обезьяны и тигры

Обезьянам постоянно дают конфеты в фольге, их работникам зоопарка приходится силой вырывать из лап животных. А тигра недавно пытались накормить свиным сердцем, хорошо, что работники это вовремя заметили.



Обезьян подкармливают конфетами / Фото 24 канала

Больше всего страдают от этого копытные, если раз испортить им работу желудка, то потом эта проблема остается на всю жизнь,

– рассказала заведующая отделом "Млекопитающие" Лидия Осадчая.

Посетители любят подкармливать и медведей, животным опрокинули стеклянную бутылку с напитком. Ее пришлось немедленно забирать, пока косолапые не поранились.



Медведи вообще могут пораниться / Фото 24 канала

Не стоит подкармливать животных

В зоопарке убеждают, что звери не голодные и не нуждаются в такой опасной прикормке. Ведь даже если перекормить животное разрешенными продуктами – оно также может заболеть.

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"Тогда откачиваем, заливаем различными сыворотками, чтобы запустит желудок, делаем массаж желудка. Бывает часто такое, что животные погибали, а именно – козы", – добавила Осадчая.

Всех кормят по индивидуальным рационам и порциям. Многие животные не чувствуют меры в еде, поэтому будут есть, сколько дадут, а почти треть посетителей приносят с собой еду – это опасно для зверей.