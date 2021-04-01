У Черкасах отруїли зубра, постраждав не лише він: чому не варто підгодовувати тварин в зоопарках
Відвідувачі часто приносять тваринам у зоопарк людські ласощі – випічку, фрукти, овочі й навіть морозиво. Однак це може бути вкрай небезпечно для них і, навіть, смертельно.
Джерело:24 канал
У день Черкаський зоопарк відвідують майже пів тисячі гостей. Тож, працівники просять відвідувачів пошкодувати тварин і не нести їм їжу. Чим це може зашкодити – читайте далі.
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Нашкодили зубру
Вже 2 тижні зубр у Черкаському зоопарку лікується через пригощання відвідувачами. Гості нагодували його печивом, вафлями, хлібом і капустою. Коли працівники зоопарку побачили залишки їжі тварина вже почувалася зле. Одразу ж викликали ветеринара та почали промивати шлунок.
Він ще і постраждав по раціону, тепер сидить на жорсткій дієті, на пробіотиках. Це ще добре, що все так відбулося більш-менш легко, могло б бути набагато гірше,
– розповів зоолог максим Григор'єв.
Зубра у Черкасах отруїли / Фото 24 каналу
Страждають також мавпи і тигри
Мавпам постійно дають цукерки в фользі, їх працівникам зоопарку доводиться силою виривати із лап тварин. А тигра нещодавно намагалися нагодувати свинячим серцем, добре, що працівники це вчасно помітили.
Мавп підгодовують цукерками / Фото 24 каналу
Найбільше страждають від цього копитні, якщо раз зіпсувати їм роботу шлунка, то потім ця проблема залишається на все життя,
– розповіла завідувачка відділу "Ссавці" Лідія Осадча.
Відвідувачі люблять підгодовувати й ведмедів, тваринам перекинули скляну пляшку із напоєм. Її довелося негайно забирати, доки клишоногі не поранились.
Ведмеді взагалі можуть поранитись / Фото 24 каналу
Не варто підгодовувати тварин
У зоопарку переконують, що звірі не голодні й не потребують такого небезпечного підгодовування. Бо ж навіть якщо перегодувати тварину дозволеними продуктами – вона також може захворіти.
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"Тоді відкачуємо, заливаємо різними сироватками, щоб запустить шлунок, робимо масаж шлунка. Буває часто таке, що тварини гинули, а саме – кози", – додала Осадча.
Всіх годують за індивідуальними раціонами й порціями. Багато тварин не відчувають міри у їжі, тож їстимуть, скільки дадуть, а майже третина відвідувачів приносять з собою харчі – це небезпечно для звірів.
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