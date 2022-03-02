О тревоге сообщили вечером 2 марта в 22:23.

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Воздушная тревога в Черкассах и Умани

Жителям этих городов необходимо сохранять спокойствие и оставаться в безопасном месте до отмены тревоги.

Напомним, что в Черкасской области с 24 февраля действует комендантский час. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook .

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