Жителей Черкасс и Житомира призывают немедленно пройти в укрытие и оставаться там до сигнала об отмене тревоги.

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Тревога в Черкассах и Житомире

Из-за угрозы обстрелов в Житомире 4 марта, в 14:45 объявили о воздухе тревогу. Уже в 14:48 уведомления об опасности получили жители Черкасс.

Напомним, 4 марта враг попал в школу в Житомире – она разрушена, однако, к счастью, жертв удалось избежать.

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