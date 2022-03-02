Люди, которые будут нарушать запрет и приближаться к этому объекту, будут считаться диверсантами . Об этом сообщил Исполком Уманьского городского совета на официальной странице в фейсбуке.

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Полный текст публикации Исполкома Уманьского городского совета:

Уважаемые уманьчане! Категорически запрещается приближаться к военному аэродрому города Умани ближе 1 километра. Люди, приближающиеся к данному объекту, будут считаться диверсантами.