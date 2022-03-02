Люди, які порушуватимуть заборону і наближатимуться до цього об'єкту, вважатимуться диверсантами. Про це повідомив Виконком Уманської міської ради на офіційній сторінці у фейсбуку.

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Останні події в Умані

З 27 лютого комендантська година в Умані триває з 19:00 до 6:00.

Зранку 1 березня на Черкащині зафіксували чотири вибухи в Уманському районі.

Травмовані з Умані наразі перебувають у лікарнях обласного центру – Черкасах.

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Повний текст допису Виконкому Уманської міської ради:

Шановні уманчани! Категорично забороняється наближатися до військового аеродрому міста Умані ближче ніж 1 кілометр. Люди, які наближатимуться до даного об'єкту, вважатимуться диверсантами.