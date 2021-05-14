В селе Мошны Черкасской области разрушается дом, который создал всемирно известный архитектор Владислав Городецкий. Это единственный деревянный дом в активе знаменитого художника.

Сейчас он даже не имеет статуса памятника архитектуры. А в сельском бюджете говорят, что нет денег на реставрацию.

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Сейчас здание спрятано за зарослями деревьев и почти не заметно. А еще 130 лет назад этот дом был одним из украшений черкасского села Мошны.

Его спроектировал всемирно известный архитектор Владислав Городецкий. Проект для врачей заказала местная знать – семья Балашовых. Архитектор здесь часто гостил и ездил на охоту. Кроме этого сооружения, он разработал еще 2 корпуса больницы, но их разобрали в XX веке, чтобы построить новое медучреждение.

Дом сохранился только благодаря тому, что это собственность больницы еще со времен Балашовой. Она была богатым человеком, но заботилась не только о своем кармане, но и об образовании и здоровье местного населения,

– рассказал краевед Николай Якименко.

Дом рассчитан на 4 семьи. Однако сейчас там живут только местный житель Сергей Онищенко с женой. По словам мужчины, дом уже разрушается – деревянные элементы начали портиться, а фундамент подорвал корень дерева. На это все постоянно приезжают смотреть туристы.



Дом, который спроектировал Владислав Городецкий / Скриншот с видео

Сергей Онищенко отметил, жить в таком историческом доме – не просто. Высота стен – 4 метра, обогреть помещение трудно, а камины, которые здесь есть, некому привести в порядок. К тому же в нежилых комнатах – разруха.

На реставрацию в сельском бюджете нет денег

В сельском совете объяснили, почему до сих пор не позаботились о статусе для дома, как памятники архитектуры. Дом находится на балансе больницы, и там живут люди. А на реставрацию в сельском бюджете не было денег.

На частичную реконструкцию и его сохранение нужно не менее 5 миллионов, по предварительным расчетам. Это будет обработка и замена деревянных конструкций, укрепление фасада, потому что в некоторых местах он просел давно. И, конечно, внутренние декоративные работы,

– пояснил председатель ОТГ Богдан Шкарбута.

В Черкасской ОГА заявили, что дом реставрируют – сейчас начинают разрабатывать проект. Работы по восстановлению будут оплачивать из 3 источников:

помощи польской диаспоры;

программы большой реконструкции, куда сейчас подали заявку;

денег Черкасского национального университета, который и будет заниматься будущим музеем в этих стенах.

Статус памятника будут пытаться получить уже после реконструкции. "Если идти тем путем, что это памятники архитектуры, то в 2021 году это сделать невозможно. Учитывая то, что там нет этого статуса, мы будем максимально тщательно подходить к тому, кто может выполнить эти работы", – сообщил председатель Черкасской ОГА Александр Скичко.

Строительство сооружения 130 лет назад обошлось в 14 тысяч рублей. За эти деньги тогда можно было приобрести стадо из почти 3 тысяч коров. Местные надеются, что сейчас власть найдет деньги, чтобы восстановить такое ​​стоящее здание.



Дом в селе Мошны, что на Черкасщине / Скриншот с видео