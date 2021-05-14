В селі Мошни Черкаської області руйнується будинок, який створив всесвітньо відомий архітектор Владислав Городецький. Це єдиний дерев'яний дім у доробку знаменитого митця.

Нині він навіть не має статусу пам'ятки архітектури. А в сільському бюджеті кажуть, що не мають грошей на реставрацію.

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Зараз будівля захована за заростями дерев і майже не помітна. А ще 130 років тому цей будинок був однією з окрас черкаського села Мошни.

Його спроєктував всесвітньовідомий архітектор Владислав Городецький. Проєкт для лікарів замовила місцева знать – родина Балашових. Архітектор тут часто гостював і їздив на полювання. Крім цієї споруди, він розробив ще 2 корпуси лікарні, але їх розібрали у XX столітті, аби побудувати новий медзаклад.

Будинок зберігся тільки завдяки тому, що це власність лікарні ще з часів Балашової. Вона була багатою людиною, але дбала не тільки про свою кишеню, а й про освіту і здоров'я місцевого населення,

– розповів краєзнавець Микола Якименко.

Дім розрахований на 4 родини. Проте зараз там живуть лише місцевий мешканець Сергій Оніщенко з дружиною. За словами чоловіка, будинок уже руйнується – дерев'яні елементи почали псуватися, а фундамент підірвав корінь дерева. На це все постійно приїздять дивиться туристи.



Будинок, який спроєктував Владислав Городецький / Скриншот з відео

Сергій Оніщенко зауважив, жити в такому історичному домі – не просто. Висота стін – 4 метри, обігріти приміщення важко, а каміни, які тут є, немає кому привести до ладу. До того ж у нежилих кімнатах – розруха.

На реставрацію в сільському бюджеті немає грошей

У сільській раді пояснили, чому досі не подбали про статус для будинку, як пам'ятки архітектури. Будинок перебуває на балансі лікарні, і там живуть люди. А на реставрацію у сільському бюджеті не було грошей.

На часткову реконструкцію і його збереження треба не менше ніж 5 мільйонів, за попередніми розрахунками. Це буде оброблення й заміна дерев'яних конструкцій, укріплення фасаду, бо в деяких місцях він просів давно. І, звісно, внутрішні декоративні роботи,

– пояснив голова ОТГ Богдан Шкарбута.

У Черкаській ОДА заявили, що будинок реставрують – зараз починають розрооблять проєкт. Роботи з відновлення оплачуватимуть з 3 джерел:

допомоги польської діаспори;

програми великої реконструкції, куди зараз подали заявку;

грошей Черкаського національного університету, який і буде опікуватись майбутнім музеєм у цих стінах.

Статус пам'ятки будуть намагатися отримати вже після реконструкції. "Якщо йти тим шляхом, що це пам'ятки архітектури, то у 2021 році це зробити неможливо. Враховуючи те, що там немає цього статусу, ми будемо максимально ретельно підходити до того, хто може виконати ці роботи", – повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Будівництво споруди 130 років тому обійшлося в 14 тисяч рублів. За ці гроші тоді можна було придбати стадо з майже 3 тисяч корів. Місцеві сподіваються, що нині влада знайде гроші, щоб відновити таку вартісну будівлю.



Будинок в селі Мошни, що на Черкащині / Скриншот з відео