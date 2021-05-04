МОЗ обновил показатели заболеваемости: одна область может перейти в красную зону
В Министерстве здравоохранения обновили показатели заболеваемости COVID-19 в регионах. Одна область находится на грани попадания в красную зону.
Источник:сайт МОЗ
Согласно новым данным, карантинные ограничения могут существенно усилить в Черкасской области.
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Превышенные показатели
В Черкасской области превышает показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд – уровень госпитализаций.
Стоит заметить, что уровень госпитализаций превышает норму еще в 7 областях:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Луганской;
- Сумской;
- Хмельницкой;
- Черниговской.
МОЗ обновил показатели заболеваемости / данные МОЗ
Деление на карантинные зоны
В министерстве считают, что по состоянию на 4 мая, "красными" являются 7 областей, а именно:
- Житомирская область;
- Запорожье;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
В оранжевой зоне 8 регионов, а в желтой – 9 и Киев.
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