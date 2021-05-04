В Министерстве здравоохранения обновили показатели заболеваемости COVID-19 в регионах. Одна область находится на грани попадания в красную зону.

Согласно новым данным, карантинные ограничения могут существенно усилить в Черкасской области.

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Превышенные показатели

В Черкасской области превышает показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд – уровень госпитализаций.

Стоит заметить, что уровень госпитализаций превышает норму еще в 7 областях:

Днепропетровской;

Донецкой;

Житомирской;

Луганской;

Сумской;

Хмельницкой;

Черниговской.



МОЗ обновил показатели заболеваемости / данные МОЗ

Деление на карантинные зоны

В министерстве считают, что по состоянию на 4 мая, "красными" являются 7 областей, а именно:

Житомирская область;

Запорожье;

Полтавская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

В оранжевой зоне 8 регионов, а в желтой – 9 и Киев.

Обратите внимание! МОЗ ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.