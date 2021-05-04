МОЗ оновило показники захворюваності: одна область може перейти у червону зону
У Міністерстві охорони здоров'я оновили показники захворюваності COVID-19 у регіонах. Одна область перебуває на межі потрапляння до червоної зони.
Джерело:сайт МОЗ
Згідно з новими даними, карантині обмеження можуть суттєво посилити у Черкаській області.
Читайте також В Україні за добу виявили 2 472 нових хворих на коронавірус
Перевищені показники
На Черкащині перевищує показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль – рівень госпіталізацій.
Варто зауважити, що рівень госпіталізацій перевищує норму ще у 7 областях:
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Житомирській;
- Луганській;
- Сумській;
- Хмельницькій;
- Чернігівській.
МОЗ оновило показники захворюваності / Дані МОЗ
Розподіл на карантинні зони
У міністерстві вважають, що станом на 4 травня, "червоними" є 7 областей, а саме:
- Житомирщина;
- Запоріжжя;
- Полтавщина;
- Сумщина;
- Харківщина;
- Хмельниччина;
- Чернігівщина.
У помаранчевій зоні 8 регіонів, а у жовтій – 9 і Київ.
Поділитися новиною