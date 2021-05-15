Черкасская область вернулась в оранжевую зону
Черкасской области 15 мая вновь попала в оранжевую зону карантина. Дело в том, что в регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.
Источник:Минздрав
Этот коэффициент достиг 20,8% при норме не более 20%. Сейчас Черкасская область – единственная область в оранжевой зоне.
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Почти вся Украина – "желтая"
Все области, кроме Черкасской, находятся в желтой зоне карантина. Более того, по состоянию на 15 мая 9 регионов уже соответствуют зеленой зоне по проценту эпидемического порога:
- Киев,
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Хмельницкая,
- Черниговская области.
Коронавирус Черкасской области: что известно
- В Черкасской области за сутки 14 мая диагностировали 345 случаев коронавируса.
- Кроме того, сделали 417 прививок.
- Всего в Украине выявили 6796 больных.
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