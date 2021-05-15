Черкасской области 15 мая вновь попала в оранжевую зону карантина. Дело в том, что в регионе превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Этот коэффициент достиг 20,8% при норме не более 20%. Сейчас Черкасская область – единственная область в оранжевой зоне.

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Почти вся Украина – "желтая"

Все области, кроме Черкасской, находятся в желтой зоне карантина. Более того, по состоянию на 15 мая 9 регионов уже соответствуют зеленой зоне по проценту эпидемического порога:

Киев,

Винницкая,

Закарпатская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Полтавская,

Хмельницкая,

Черниговская области.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение областей на карантинные зоны. По этим данным Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение об ослаблении или усилении карантина в регионах.

Коронавирус Черкасской области: что известно

В Черкасской области за сутки 14 мая диагностировали 345 случаев коронавируса.

Кроме того, сделали 417 прививок.

Всего в Украине выявили 6796 больных.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала