Черкащина повернулась у помаранчеву зону
Черкаська область 15 травня знову потрапила у помаранчеву зону карантина. Річ у тім, що в регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Джерело:МОЗ
Цей коефіцієнт сягнув 20,8% при нормі не більше, ніж 20%. Наразі Черкащина – єдина область у помаранчевій зоні.
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Майже вся Україна – "жовта"
Всі області, крім Черкаської, перебувають у жовтій зоні карантину. Ба більше, станом на 15 травня 9 регіонів вже відповідають зеленій зоні за відсотком епідемічного порогу:
- Київ,
- Вінницька,
- Закарпатська,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Хмельницька,
- Чернігівська області.
- У Черкаській області за добу 14 травня діагностували 345 випадків коронавірусу.
- Крім того, зробили 417 щеплень.
- Загалом в Україні виявили 6 796 хворих.
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