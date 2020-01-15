Черкасская ветклиника открыла вакансию обнимателя котов

Вакансию обнимателя котов открыли в одной из черкасских ветеринарных больниц. На стационаре там постоянно находятся животные, которым не хватает человеческого внимания.

В этой клинике на стационаре находятся около 10 уличных котов, поэтому сотрудники приглашают горожан развлекать усачей. Об этом сообщает "Свідок".

Читайте также: Брошенные в Киеве тигры нашли новый дом: фото и видео

Требования к кандидатам на "трудоустройство": любить животных и иметь позитивный настрой. Приходить можно в любое время дня и ночи, в будни и праздники.

Подробнее о вакансии в видео:

Где еще есть вакансия обнимателя?