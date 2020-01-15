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      Черкасская ветклиника открыла вакансию обнимателя котов

      99 Читати новину українською
      "Обниматель котов" – такую вакансию открыла Черкасская ветклиника / newshub.co.nz

      Вакансию обнимателя котов открыли в одной из черкасских ветеринарных больниц. На стационаре там постоянно находятся животные, которым не хватает человеческого внимания.

      В этой клинике на стационаре находятся около 10 уличных котов, поэтому сотрудники приглашают горожан развлекать усачей. Об этом сообщает "Свідок".

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      Требования к кандидатам на "трудоустройство": любить животных и иметь позитивный настрой. Приходить можно в любое время дня и ночи, в будни и праздники.

      Подробнее о вакансии в видео:

      Где еще есть вакансия обнимателя?

      • В Ирландии в 2017 году ветклиника Just Cats открыла вакансию обнимателя котов.
      • Зоопарк Китайского научно-исследовательского центра (в провинции Сычуань) ищет специалистов, в обязанности которых входит обнимать панд. Такой работник должен также записывать данные о поведении этих животных и фотографировать.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Черкасс
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